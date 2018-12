Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | oggi al voto il Maxi emendamento alla Manovra  | 22

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale è terminata poco dopo la mezzanotte la discussione generale sola manovra in aula al Senato i lavori riprenderanno questa mattina alle 9:00 in attesa del maxiemendamento del governo che dovrebbe arrivare verso le 16:00 il voto di fiducia e peso in nottata Ieri bagarre in aula Il PD è un atto ostile al paese una mano aRomatica ricca di errori che pagheremo negli anni il ...

Carta del Docente : le novità dal primo gennaio - Ultime notizie 21/12 : Nelle ultime ore sul sito ufficiale della Carta del Docente è stato pubblicato un avviso, rivolto a tutti i docenti interessati, contenente alcune importanti precisazioni sul suo utilizzo e sui nuovi importi, a partire dal 1° gennaio 2019. Si prevede una sospensione momentanea dell’applicazione dall’1 al 4 gennaio 2019. Carta del Docente, ultime notizie al 21/12: tutte le novità dal primo gennaio, il comunicato ufficiale La ...

Ultime notizie Roma del 21-12-2018 ore 20 : 10 : manovra in apertura timori per il maxiemendamento può slittare ancora il Senato i lavori sono ripresi oggi pomeriggio intorno alle 16:00 ma il presidente di turno Calderoli non è in grado di mentire ulteriori ritardi alle 22:00 sono previste le dichiarazioni di voto alle 23:00 il voto di fiducia che terminerà Con molta

Isola dei Famosi 2019/ Gianfranco Vissani nel cast? Andrea Pinna sostituito da Luca Vismara - le Ultime notizie : Proseguono incessantemente le indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019, in partenza dal 24 gennaio su Canale 5.

Ultime notizie Roma del 21-12-2018 ore 19 : 10 : in apertura andiamo a Vienna aggiornamenti dopo la sparatoria in centro una persona è morta un'altra è rimasta ferita la polizia e sulle tracce di un sospettato Ilaria è sorvolata da multi elicotteri l'episodio è avvenuto attorno alle 13:30 nei pressi di un noto ristorante La pulizia fa sapere che si tratterebbe

Roma - mamma suicida nel Tevere : si cercano ancora le gemelline/ Ultime notizie - al vaglio immagini telecamere : Roma, mamma suicida nel Tevere: scomparse ancora le due gemelline di Pina Orlando, ricerche estese fino al mare. Ultime notizie.

Ultime notizie Roma del 21-12-2018 ore 18 : 10 : Roma Racket case popolari sono stati confermati dalla Corte di Appello le condanne per oltre 50 anni di carcere metti in primo grado nei confronti di tette componenti del clan spada uno dei più influenti sul litorale Romano di Ostia Con l'aggravante del metodo mafioso nel processo legato al Racket delle Case Popolari imputati rispondevano a dargli un titolo di

Turiste scandinave stuprate e decapitate da Isis/ Marocco Ultime notizie - aguzzini pronti a compiere attentati : Turiste scandinave uccise da Isis in Marocco, i quattro sospettati pronti a compiere attentati: le loro parole in un secondo video.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Manovra : il voto in senato slitta alla notte? - 21 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Manovra: il voto in senato slitta alla notte? Vienna: spari in un ristorante, un morto , 21 dicembre 2018,

Ultime notizie Roma del 21-12-2018 ore 17 : 10 : in apertura andiamo a Vienna Perché una persona è morta un altro rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un ristorante in centro la polizia Sulle tracce del sospettato l'aria e sorvolato di elicotteri della polizia episodio avvenuto attorno alle 13:30 di prezzi di un ristorante molto conosciuto secondo una prima ricostruzione e i colpi sparati

ROMA - MAMMA SUICIDA NEL TEVERE : SI CERCANO ANCORA LE GEMELLINE/ Ultime notizie - operazioni estese fino al mare : ROMA, MAMMA SUICIDA nel TEVERE: scomparse ANCORA le due GEMELLINE di Pina Orlando, ricerche estese fino al mare. Ultime notizie.

Catalogna - scontri tra indipendentisti e Mossos/ Ultime notizie Barcellona - 11 arresti : manifestazione alle 18 : Catalogna, scontri tra indipendentisti e Mossos: 11 arresti. A Barcellona esplode la protesta dopo Consiglio dei Ministri del Governo spagnolo.

Ultime notizie Roma del 21-12-2018 ore 16 : 10 : è ripresa questa mattina in aula la discussione il maxiemendamento che riassume le Introduzione Le modifiche al testo poi questa sera a partire dalle 23:00 il voto di fiducia ieri polemiche dopo che il test è stato inviato in aula senza mandato al relatore senza che la commissione avesse votato un emendamento con nella questione di fiducia

Roma - piccolo Alex sottoposto a trapianto/ Ultime notizie - intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule : Roma, piccolo Alex sottoposto a trapianto. Ultime notizie, intervento al Bambino Gesù: papà dona le cellule per il figlio