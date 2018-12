UK | ministro inglese Amber Rudd contro Juncker | ' Andrebbe processato per molestie'

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018)del Lavoro e delle Politiche sociali dell'esecutivo May, ne è certa: Jean-Claude, presidente della Commissione Ue, dovrebbe essere denunciato per. In un'intervista rilasciata al The Daily Telegraph, l'esponente del Partito Conservatoreha infatti definito “ghastly” (orribile) la condotta adottata dal leader europeo nel corso dell'ultimo Consiglio tenutosi a Bruxelles la scorsa settimana.Condotta orribile Da alcuni giorni i rapporti tra l'esecutivoe la Commissione europea sono tesi. E non solo per via della Brexit., ex segretario di Stato per gli affari interni nel governo di Theresa May, ha apertamente biasimato il comportamento tenuto dall'attuale presidente della Commissione europea nei confronti delle donne.La, in particolar modo, avrebbe commentato alcune immagini che ritraggono Jean-Claude...