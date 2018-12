Ue | Grecia e Bulgaria | definire chiaramente la politica migratoria

Mondiali 2030 : Bulgaria - Romania - Serbia e Grecia si candidano per organizzare l’evento : Bulgaria , Romania , Serbia e Grecia intendono candidarsi per l’organizzazione dei Mondiali di Calcio del 2030 . Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic parlando con i giornalisti a Varna ( Bulgaria ), al termine di un vertice quadrilaterale con i capi di governo bulgaro, romeno e greco. L’idea del mondiale, ha aggiunto, e’ stata del premier ellenico Alexis Tsipras. Il presidente serbo ha detto inoltre che si ...

