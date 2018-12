Trump: muro serve. Shutdown non cessa

: Tra i fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico: Trump non firma. Governo in shutdown… - LaStampa : Tra i fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico: Trump non firma. Governo in shutdown… - SkyTG24 : Usa, scatta “shutdown”: bilancio bloccato. #Trump rinuncia alle vacanze - SkyTG24 : #UltimOra #Shutdown in #America, manca accordo sul bilancio, blocco parziale delle attività federali. Lo stallo è s… -

Per la sicurezza delle frontiere Usa il presidentenon cede: il '' al confine con il Messico, dice. E chiede un finanziamento di 5 miliardi di dollari.Lo riferisce la Casa Bianca. Nessuna via d'uscita quindi dallo stallo al Congresso tra repubblicani e democratici, che ha portato al parziale '' dell'attività del governo federale. Il Senato americano si aggiorna al 27 dicembre. Le "trattative proseguono" finché non ci troverà un'intesa accettabile per tutti. E poi il voto.(Di domenica 23 dicembre 2018)