Truffa e furto ad anziani | arrestati 2 partenopei in provincia dell' Aquila

abruzzo24ore.tv

: @repubblica Ma perché? Non hanno pagato la fornitura, non è furto, credo sia truffa... Che già leggono solo i titol… - Triffleme : @repubblica Ma perché? Non hanno pagato la fornitura, non è furto, credo sia truffa... Che già leggono solo i titol… - ivaniotti : #RT @MondoDigitale01: Recentemente una truffa ha colpito diversi clienti Iliad: un SMS con un link che invitava a c… - MondoDigitale01 : Recentemente una truffa ha colpito diversi clienti Iliad: un SMS con un link che invitava a compilare un questionar… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) L'- I Carabinieria Stazione di Castel del Monte hanno tratto in arresto un 51enne (P. G.), e un 24enne (C. I.), entrambi provenienti da Napoli, peraggravata ai danni di una donna anziana del posto. L’operazione prende le mosse da una prima segnalazione al 112 da parte di un’anziana di Castel del Monte, che nella tarda mattinata di giovedì, riferiva di aver ricevuto sulla propria utenza fissa la telefonata di una persona di sesso maschile, priva di una particolare inflessione dialettale, che, spacciandosi per il nipote Simone, la invitava a pagare la somma di euro 1.600 quale corrispettivo di un pacco a lui destinato, e che sarebbe stato recapitato di lì a poco da un corriere. Dopo poco giungeva alla Centrale Operativa di L’la segnalazione di un’altra anziana donna, residente a Castel del Monte, che riferiva di un tentativo diidentico a ...