Tribulus Terrestris | la pianta afrodisiaca che accende il desiderio

dilei

(Di sabato 22 dicembre 2018) Per migliorare la vita tra le lenzuola con il proprio partner basta una: addio costosissima biancheria sexy, benvenutaQuestaappartenente alla famiglia delle Zygofillacee ed è originaria di India e Africa, ma cresce anche nelle zone più calde di Europa e Australia. Ha un portamento erbaceo, con steli ricoperti di spine, foglie piccole e fiori gialli. Da secoli è usata per combattere i disturbi legati alla sfera sessuale sia nell’uomo che nella donna: è un efficace antidoto contro problemi di erezione, infertilità maschile e femminile e calo del. Sebbene la scienza non abbia mai confermato gli effetti dei rimedi naturali sull’organismo, la tradizione popolare ne sostiene da tempi immemori le proprietà benefiche.Ilcontiene infatti una gran quantità di protodioscina. Questa sostanza sarebbe in grado di ...