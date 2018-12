Tre idee per Soveria Mannelli dal Sottosegretario Dorina Bianchi

Banksy - se doni 2 euro ai migranti puoi vincere una sua opera originale : l’asta per il Natale e alTre idee regalo solidali : Aggiudicarsi una scultura di Banksy con 2 sterline (2 euro e 25 sterline)? E’ possibile, a patto di fare una donazione per i rifugiati e indovinarne il peso. Per chi cerca regali originali e solidali per Natale, l’invito è ad andare sul sito di Choose Love, il primo negozio che permette di comprare beni per aiutare i migranti (dai giubbotti alle coperte). In occasione delle feste infatti, il famoso street artist ha deciso di mettere ...

"Le nosTre idee emarginate dall'opportunismo dei partiti" : Penso, per esempio, alla resa della politica, al primato della tecnica e dell'economia finanziaria. C'erano stati i vaticini di Heidegger e della Scuola di Francoforte, ma da quali premesse partivate ...

Regali di Natale - Trenta idee per ogni fascia di prezzo - FOTO GALLERY : Dopo i Regali per bambini e i libri per gli amanti delle automobili, ecco Trenta idee per i vostri doni di Natale destinati agli adulti: modellini da collezione, smartphone e altri oggetti tecnologici, nonché portafogli, tazze e profumi delle più famose Case automobilistiche; senza dimenticare esperienze di guida in pista e sulla neve, biglietti per i grandi eventi dellautomotive, borse, trolley e altri accessori lifestyle, che in molti casi ...

FS Italiane - dal progetto Innovate Tre idee per migliorare efficienza e sostenibilità : Il Gruppo FS Italiane spinge sempre più sull'innovazion e e lo fa con il coinvolgimento dei dipendenti , che hanno fatto delle proposte molto interessanti per migliorare ancora l'efficienza e la ...

6 idee per Natale in Treno : ... il calendario dell'inverno 2018-2019 I confini più strani del mondo I video più visti Nuovo regolamento sui bagagli Ryanair: cosa è cambiato dall'1 novembre Il ponte più lungo del mondo è a Hong ...

Napoli - l’agente di Mario Rui : “Rinnovo? Forse in primavera avrà alTre idee” : Mario RUI – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’ottima prova del terzino del Napoli nella sfida di campionato contro l’Atalanta: “Non l’ho proprio sentito dopo la partita perché è andato a rilassarsi, noi siamo di poche parole, non andiamo dietro a ciò che […] L'articolo Napoli, l’agente di Mario Rui: ...

Calenda sbotta : "Emiliano candidato - ma non iscritto al Pd. Minniti candidato - ma si ritira (forse) perché non lo appoggia Renzi. Bello. AlTre idee?" : "Emiliano non è più iscritto al Pd, ma è il candidato del Pd. Renzi è un senatore del Pd ma si candiderà con un suo partito. Minniti è candidato alla segreteria indipendente da Renzi ma si ritira (forse) perché non ha l'appoggio di Renzi. Bello. Altre idee?". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.

Sorrentino contro Ventura : 'Aveva idee opposte alle nosTre - il suo addio ha dato fastidio anche a me' : ... ma il portiere e capitano del Chievo Stefano Sorrentino è voluto tornare sul recente passato nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport : 'Di problematico c'è stato solo l'addio col mister, ...