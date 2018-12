Trattore si rovescia | muore agricoltore

Si rovescia un Trattore : muore un 46enne nel vicentino : I vigili del fuoco sono intervenuti a Chiampo per il rovesciamento di un trattore in un prato in pendenza: e’ deceduto l’uomo di 46 anni che ne era alla guida. Accorsi da Arzignano, i pompieri hanno sollevato con dei cuscini pneumatici il trattore semisnodato, estraendo l’agricoltore. Nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiararne la morte. Sul posto i carabinieri e la polizia di Chiampo per i ...