Transformers - Le auto e gli altri mezzi della saga FOTO GALLERY

(Di sabato 22 dicembre 2018) in proiezione nelle sale italiane Bumblebee (regia di Travis Knight), il primo spin-offdei, di cui vi abbiamo mostrato una clip in anteprima pochi giorni fa. La pellicola racconta le vicende dellomonimo robot, che in questo prequel (la trama è ambientata nella California del 1987) assume le sembianze di un vecchio Maggiolino giallo, dopo aver reso planetaria la famaChevrolet Camaro nei cinque precedenti film, tutti diretti da Michael Bay.Le. Del resto, numerose sono le vetture che appaiono nei vari capitoli dei, soprattutto nordamericane, ma anche europee. E che europee: dalla Lamborghini Centenario (Lultimo cavaliere, 2017) allAudi R8 (La vendetta del caduto, 2009), passando per la Bugatti Veyron Grand Vitesse (Lera dellestinzione, 2014), nel quale trova spazio anche una Mercedes-AMG GT R e lo stesso esemplarePagani ...