L'articolo Traffico Roma del 22-12-2018 ore 19:30 proviene da ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, E’ TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE IL Traffico SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE , MA ANCHE SULLA TANGENZIALE ST IL Traffico AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IMMETTERSI SULLA Roma NAPOLI PER CHI SI TROVA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD , DOVE SI STA IN CODA DA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI TA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA PER Traffico E UN INCIDENTE MENTRE IN IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA L’ARDEATINA E LA RomaNINA CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINOTRA LA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.15 mave SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DEL Traffico INTENSO SI TA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO ALTRO INCIDENTE IN CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO A ASALIRE VERSO ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.15 mave SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DEL Traffico INTENSO SI TA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO ALTRO INCIDENTE IN CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO A ASALIRE VERSO ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, MOLTO Traffico E’ SEGNALATO AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI, LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI, LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA TIVOLI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA TIVOLI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA DECISAMENTE SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. NEL QUARTIERE MONTESACRO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSO IL TRATTO DI VIA VAL DI FIEMME. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS 82 E 338. CHIUSO AL Traffico PER UNA VORAGINE, INVECE, IL TRATTO DI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA DECISAMENTE SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. NEL QUARTIERE MONTESACRO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSO IL TRATTO DI VIA VAL DI FIEMME. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS 82 E 338. CHIUSO AL Traffico PER UNA VORAGINE, INVECE, IL TRATTO DI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE KLUNGO LA RET VIARIA CITTADINA DI Roma. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. NEL QUARTIERE MONTESACRO CHIUSO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA IL TRATTO DI VIA VAL DI ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA ED ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA ...