Traffico Roma del 22-12-2018 ore 07 | 30

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA ED ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI chiusa al Traffico la galleria giovanni xxiii verso via salaria per un incidente, coinvolti 4 veicoli. ripercussioni al Traffico sulle strade limitrofe con forti rallentamenti in via della pineta sacchetti, via trionfale, via di torrevecchia e via del forte trionfale per l’intenso Traffico ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI chiusa al Traffico la galleria giovanni xxiii verso via salaria per un incidente, coinvolti 4 veicoli. ripercussioni al Traffico sulle strade limitrofe con forti rallentamenti in via della pineta sacchetti, via trionfale, via di torrevecchia e via del forte trionfale per l’intenso Traffico ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA ALLA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A VIA CASILINA E ANCHE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE DALLA VIA APPIA ALLA VIA DEL MARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCORA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO SI RALLENTA CON CODE PER UN SECONDO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA PISANA, ED ANCORA DA VIA DI BOCCEA AVIA TRIONFALE, DI SEGUITO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCORA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO SI RALLENTA CON CODE PER UN SECONDO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA PISANA, ED ANCORA DA VIA DI BOCCEA AVIA TRIONFALE, DI SEGUITO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA TRIONFALE A VIA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA TIBURTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANA. ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA TRIONFALE A VIA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA TIBURTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANA. ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...