Torino ancora penalizzato | Mazzarri è una furia!

(Di sabato 22 dicembre 2018) Pareggio beffa per ilcontro il Sassuolo, i granata avrebbero meritato il successo,un errore arbitrale ed altro rigore non concesso per un fallo su Zaza, furiosoai microfoni di Radio Rai: “Contatto Marlon-Zaza? Ci tengo a precisare che non ci lamentiamo ma guardiamo i fatti, per noi era rigore netto, non capiamo perché non sia andato a rivederlo l’arbitro. Non mi è piaciuta la mia squadra, sono stati bravi a pressarci, non abbiamo giocato come contro Juve e Milan. Avremmo comunque meritato di vincere, abbiamo avuto tante occasioni, ma se non chiudi la partita poi fai la sciocchezza di buttare via due punti. Se fossimo andati in vantaggio con il rigore non ci sarebbe stato nulla di strano, sono arrabbiato sia per i nostri errori sia per gli episodi arbitrali. Secondo me il rigore era abbastanza clamoroso, quando un difensore va diretto sulla ...