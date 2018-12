Topi in una mensa scolastica a Napoli | i bimbi costretti a pranzare in aula

Topi - escrementi - cibi scaduti Una mensa su tre fa orrore : Insetti, escrementi di topo, alimenti scaduti da mesi. A leggere il resoconto delle ispezioni dei Nas, i Nuclei antisofisticazione dei carabinieri, che hanno passato al setaccio oltre 224 mense ...

Scuola - irregolare una mensa su tre Grillo : intollerabile - troppi furbi Topi - insetti e cibi scaduti : tutti i casi : Presentati i risultati dei controlli dei Nas in 224 mense dall’inizio dell’anno: irregolarità in 81, chiuse sette strutture. La ministra: un film dell’orrore

Scuola - blitz Nas nelle mense : Topi e cibi scaduti - irregolare una su 3. Grillo : film dell'orrore : cibi scaduti, topi e parassiti: una mensa scolastica su 3 presenta irregolarità. Su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione...

Cibi scaduti - Topi e parassiti : una mensa scolastica su tre è irregolare. La ministra Grillo : "Un film sull'orrore" : Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Sono questi i primi risultati del monitoraggio di controllo condotto dai carabinieri del Nas dall'inizio di questo anno scolastico. Sanzioni pecuniarie sono state erogate per oltre 576mila euro e sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti. "Cibi scaduti, ...

Fazio Fabbrini e l'uTopia di una città senza traffico : "Una battaglia di buon senso". L'aveva definita semplicemente così, perché era "l'unica cosa da fare, l'unica cosa intelligente da fare". Per Fazio Fabbrini chiudere il centro storico di Siena ai mezzi a motore era semplicemente una "battaglia di buon senso: non si può e non si deve rovinare una cit

Giorgina Pi torna a teatro in una Londra disTopica senza più ossigeno : Giorgina Pi firma la regia di 'Not Not Not Not Not Enough Oxygen', storia distopica in scena al teatro Belli di Roma, dal 13 al 15 novembre , ore 21, , per la rassegna Trend, dedicata alle nuove ...

Dermatite aTopica - dopo 50 anni senza grandi novità - arriva in Italia una nuova cura : dopo 50 anni senza grandi novità, arriva in Italia una nuova cura per la Dermatite atopica. E' infatti disponibile in Italia il primo farmaco biologico innovativo specifico per il trattamento della Dermatite atopica negli adulti. La terapia, che si somministra con iniezioni sottocute, è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale per il trattamento della malattia in forma grave nei pazienti adulti in cui la ciclosporina è ...

Tim Berners-Lee sostiene che Internet è diventato una disTopia : 'Per molti anni abbiamo avuto la sensazione che le cose meravigliose sul web avrebbero dominato e avremmo avuto un mondo con meno conflitti, più comprensione, più e migliore scienza e buona ...

Una ricerca condotta sui Topi rivela la correlazione tra cellulari e tumori : Una ricerca scientifica commissionata in USA dalla FDA (Food and Drugs Administration) e portata avanti dal National Toxicology Program, ha rivelato che le onde radio dei telefoni cellulari possono essere cancerogene. Tale affermazione, però, non leggi di più...