Top & flop | Inter | dove sei finita al 65' ? Però forse è rinato Perisic

Top & Flop - è il turno dei fantasisti : De Paul - Keita - Douglas Costa : Top De Paul (Udinese) – Spina nel fianco per la difesa romanista, da autentico e aspirante top player leader trascina l’Udinese verso la vittoria finale. Segna un gol d’autore e ne fa segnare un altro, poi annullato, a Pussetto. Keita (Inter) – Un giocatore ritrovato come ai tempi dell’esordio in Serie A con la Lazio. Segna in avvio di gara, mettendo tutto in discesa per l’Inter. Smista un prezioso assist in ...