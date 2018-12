Terrorismo | l’Ue punta centinaia di milioni sulla biometria Tra pressioni delle lobby e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) Un futuro in cui poliziotti con in mano apparecchi portatili provvisti di lettori di impronte digitali e immagini facciali potranno scovare terroristi con false identità. E in cui un avatar, pilotato da un algoritmo in grado di interpretare i movimenti del volto, potrà intervistare gli extracomunitari che chiedono di entrare nell’Unione europea, segnalando all’ufficiale di frontiera gli individui sospetti. Non è fantascienza ma lo scenario che si aprirà se le istituzioni comunitarie approveranno il regolamento sull’interoperabilità, attualmente in discussione al trilogo, ovvero il comitato di conciliazione dell’Ue formato da rappresentanti di Commissione, Parlamento e Consiglio. Ideato da un gruppo segreto di esperti istituzionali di alto livello, il regolamento metterebbe in connessione sei registri di dati alfanumerici e biometrici – ovvero impronte digitali e immagini ...