Terremoto nel Centro Italia | un' altra scossa magnitudo è 2 7

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

Terremoto di 7.4 in Russia - nel mare di Bering. 'Allerta tsunami in un'area di 300 km' : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia , nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di 7.4 a ...

Terremoto di 7.4 in Russia - nel mare di Bering. 'Allerta tsunami in un'area di 300 km' : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia , nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di 7.4 a ...

Terremoto devastante di 7.3 in Russia - nel mare di Bering. «Allerta tsunami» : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia, nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di...

Russia - Terremoto magnitudo 7.4 : allerta tsunami nel mar di Bering - : La scossa registrata a 88 chilometri a ovest dalla città di Nikol'skoye. Allarme per le onde che potrebbero colpire le coste fino a 300 chilometri dall'epicentro

Terremoto devastante di 7.3 in Russia - nel mare di Bering. «Allerta tsunami» : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia, nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di...

Terremoto - forte scossa in Grecia. Avvertita anche nel sud Italia : La scossa è stata registrata a venti chilometri di profondità ed è stata Avvertita anche nel sud Italia, tra Calabria, Sicilia e Puglia.Continua a leggere

Grecia : forte scossa di Terremoto nel Mediterraneo - avvertita nel Peloponneso (19 dicembre 2018) : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 dicembre 2018, esattamente alle 20.35 italiane, nel mar Mediterraneo centrale poco a largo della Grecia occidentale. Stando ai dati giunti...

Terremoto - forte scossa nel Peloponneso avvertita anche nel Sud Italia : È stato avvertito anche nel sud Italia il Terremoto che è stato registrato sulla costa occidentale del Peloponneso, alle 20.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.0 a profondità di venti chilometri.

Terremoto - scossa nelle Isole Eolie : epicentro vicino Lipari [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Maltempo : nevica nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia - difficoltà nelle Sae : Le precipitazioni nevose che stanno interessando da ieri il Centro/nord hanno raggiunto anche le zone del Reatino colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. nevicata abbondante nella notte ad Amatrice, ad Accumuli, e relative frazioni. In una nota il Comitato Illica vive denuncia che “per il terzo anno consecutivo il Governo, il commissario, i governatori e i sindaci non sono riusciti a far fronte al gelo e le bufere di neve, assolutamente ...

Terremoto : nevica nelle aree Sae delle Marche : E’ arrivato il gelo anche nelle aree del Centro Italia colpite dal Terremoto nel 2016. Temperature in calo e Appennino imbiancato nelle Marche, in particolare nelle zone terremotate delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Si sono registrate lievi criticità sulle strade dell’entroterra un po’ ovunque, in particolare in provincia di Pesaro Urbino, dove sono entrati in azione mezzi sgombraneve. Neve nelle aree delle Sae ...

Amici - la crisi di Alessandro Casillo : a un passo dall'addio - Terremoto nello show di Maria De Filippi : Nella scuola di Amici di Maria De Filippi si apre un caso che riguarda Alessandro Casillo . Il cantante è infatti convinto del fatto di dover offrire il meglio di sé per convincere i professori di ...

Terremoto nel Mar Jonio - al largo della costa greca [DATI e MAPPE] : 1/4 ...