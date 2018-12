Tennis | quando inizia la stagione 2019? Il calendario e le date dei primi tornei

oasport

: Bordighera state of mind, che bello il Piatti Tennis Center ?? Quando Coric arrivò l’anno scorso mio fratello mi dis… - Lukish25 : Bordighera state of mind, che bello il Piatti Tennis Center ?? Quando Coric arrivò l’anno scorso mio fratello mi dis… - edizionislam : Nel racconto di Lello Cirillo il boom del tennis, che divenne sport per tutti sulla spinta dei trionfi di Adriano P… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Sta per ripartire ladelmondiale sia in campo maschile che in campo femminile. Mentre tra gli uomini si cerca di capire se Novak Djokovic potrà ripetere la spettacolare seconda parte di 2018, quali sono le intenzioni di Roger Federer e Rafael Nadal, dove possono arrivare le nuove leve e se Juan Martin Del Potro saprà di nuovo ambire a vette altissime, tra le donne i quesiti riguardano tutti Simona Halep, con la rumena impegnata a difendere il numero uno da molteplici assalti. Accanto ai grandi nomi che ballano tra Serbia, Spagna, Svizzera, Argentina e resto del mondo, c’è anche un’impronta italiana nelche sta per fare di nuovo sul serio. Fabio Fognini riparte dalla tredicesima posizione mondiale e Marco Cecchinato dalla ventesima. L’uno vuole ancora dare l’assalto aidieci, l’altro ha il compito di mettere più fieno in ...