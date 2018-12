Tennis | il sogno di Rios si arena | niente wild card nel Challenger di Columbus

Tennis - Marco Cecchinato : “Ho la convinzione di essere in crescita. Vincere il Roland Garros è un sogno che voglio coronare” : Per Marco Cecchinato la stagione agonistica 2018 è andata in archivio già da alcune settimane ed è già tempo di iniziare la preparazione in vista del 2019 dove le aspettative per il palermitano sono estremamente alte. Reduce da un anno strepitoso caratterizzato dai successi nei tornei ATP di Budapest ed Umago e culminato nella semifinale del Roland Garros che lo ha proiettato tra i primi 20 giocatori del mondo (attualmente n.20 del ranking), il ...