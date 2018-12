Tennis – Del Potro e i discorsi con i Fab Four | “con Federer parliamo di calcio | con

Tennis - l’Australian Open vara il super tie-break all’ultimo set : in difesa delle maratone resta solo il Roland Garros : La colpa originaria è di Ricardo Alonso González, detto Pancho. Un ragazzone di Los Angeles alto un metro e 91 centimetri che imparò a giocare a Tennis da autodidatta e tra gli Anni 40, 50 e 60 vinse 12 titoli dello Slam. Gonzalez è stato definito da Sport Illustrated “l’uomo che vorresti al servizio per salvare l’umanità”. Grazie alla sua altezza, aveva una battuta micidiale che gli consentiva di non prendere ...

Tennis – Murray ‘cambia le regole’! Coach in campo e nuova gestione del MTO : ecco la proposta dello scozzese : Andy Murray propone dei cambiamenti interessanti riguardanti la regola del MTO: Coach in campo e forfait del servizio dell’avversario Costretto ad un 2018 passato più in infermeria che in campo, e anche per questo avaro di gioie e soddisfazioni, Andy Murray non ha di certo perso contatto con il mondo del Tennis. Lo scozzese ha continuato a seguire il suo sport preferito, interessandosi di problematiche e polemiche che hanno ...

Tennis – Match Fixing : negli ultimi cinque anni oltre 1500 segnalazioni - il report della Tennis Integrity Unit : report Tennis Integrity Unit sul Match Fixing: dal 2013 oltre 1500 segnalazioni Dal 2013 al 2018 sono stati 1.586 gli “alert” sui tentativi di manipolazione nelle partite di Tennis e in 1.138 casi erano collegati a fini di scommesse. Come riporta Agipronews, è il dato contenuto nel report della Tennis Integrity Unit, l’ente, fondato nel 2009, che supervisiona l’integrità nel Tennis. Il report evidenzia come il ...

Tennis – Fed Cup : la panchina del Belgio affidata a Van Herck : Il Belgio affida la sua panchina di Fed Cup a Van Herck La Federazione Tennis Belga ha annunciato la nomina di Johan van Herck anche come nuovo capitano di Fed Cup. Il 44enne ex giocatore, alla guida della nazionale di Coppa Davis del suo Paese da settembre 2011 con cui ha raggiunto due volte la finale, perdendo in Gran Bretagna nel 2015 e in Francia lo scorso anno, sostituisce la dimissionaria Dominique Monami. Van Herck debutterà a ...

Tennis - Marian Vajda eletto “Coach of the year” dell’ATP : decisivi i successi di Djokovic : “Coach of the year” assegnato a Marian Vajda, l’allenatore di Novak Djokovic, letteralmente rinato sotto la sua guida “di ritorno” Se Sascha Bajin, allenatore di Naomi Osaka, è stato premiato dalla WTA, il riconoscimento “Coach of the year” dell’ATP se lo è invece aggiudicato Marian Vajda, allenatore storico prima e poi protagonista della “rinascita” di Novak Djokovic. Dopo aver ...

Tennis - Rafael Nadal dona un milione di euro alle vittime dell’alluvione di Maiorca : Grande gesto di solidarietà da parte di Rafael Nadal che ha deciso di donare un milione di euro alle vittime dell’alluvione che a ottobre aveva colpito Maiorca. Lo stesso Tennista aveva letteralmente messo le mani nel fango per dare una mano in quell’occasione ed è sempre stato in prima linea per cercare di risolvere l’emergenza sull’isola delle Baleari. L’ex numero 1 al mondo ha voluto fornire un importante ...

Tennis - Madison Keys cambia coach in vista della stagione 2019 : Madison Keys ha deciso di cambiare la propria guida tecnica in vista della stagione 2019 che è alle porte dopo le festività natalizie La ricerca di un nuovo allenatore da parte di Madison Keys sembra giunta a termine: sarà Jim Madrigal, coach Atp, a seguire la prossima stagione la 23enne di Rock Island, Illinois. Dopo aver reso nota la fine della collaborazione con l’ex number one Lindasay Davenport lo scorso giugno, Madison aveva ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei 2019 : sorteggiati i gironi - Italia a caccia del pass per Nantes : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Tennistavolo che si giocheranno a Nantes (Francia) nel mese di settembre. Le Qualificazioni si disputeranno il 18-19 maggio, le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alla fase finale insieme ad altre quattordici formazioni già ammesse insieme (tra cui il Paese organizzatore e i Campioni in carica). L’Italia maschile ha pescato Ucraina, ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

Tennis – Angelique Kerber sbaraglia la concorrenza : è la ‘Sportiva del 2018’ in Germania : Angelique Kerber si conferma un’eccellenza dello sport tedesco: la nativa di Brema conquista il titolo di Sportiva del 2018 in Germania Rinata dalle ceneri di un 2017 orribile, nel quale era uscita addirittura fuori dalla top 20 WTA, Angelique Kerber ha vissuto un 2018 eccezionale. Tre volte ai quarti di finale su quattro Slam, con la soddisfazione di battere Serena Williams nella finalizza di Wimbledon, il terzo Slam vinto in carriera. ...

Tennis - Coppa Davis : Sebastien Grosjean nuovo capitano della Francia : Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis dopo l’addio di Noah delle scorse settimane Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis. Lo ha annunciato la FederTennis transalpina in un comunicato. Il quarantenne di Marsiglia, che nella sua carriera da giocatore vinse la Davis con la Francia nel 2001, ha firmato un contratto di due anni e prende il posto di Amelie Mauresmo. ...

Il Tennis Del 2018 e quello che ci aspetta : I tre tennisti uomini migliori al mondo sono gli stessi di 7 anni fa: è una cosa notevole e stupefacente, ma i giovani forti cominciano ad esserci

Tennis - classifica protetta per le giocatrici mamme? La spinta di Serena Williams e le novità della WTA : Presto dovrebbero arrivare importanti novità per le Tenniste mamme. La WTA sta infatti cercando di adeguare le proprie regole in merito alle giocatrici che rientrano dalla maternità, come sollecitato da Serena Williams che quest’anno ha raggiunto due finali Slam dopo aver partorito. Proprio l’ex numero 1 al mondo non era stata testa di serie al Roland Garros 2017 visto che era sprofondata al numero 450 del ranking a causa della lunga ...