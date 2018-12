Telethon | da Bnl raccolti 300 milioni di euro in 27 anni

meteoweb.eu

: RT @Gecko_Way: ?? Ancora una volta abbiamo parlato di @BeeInclusion, che presenteremo anche domani allo Startup Tour BNL per Telethon - Mila… - elisa_baldo_ : RT @Gecko_Way: ?? Ancora una volta abbiamo parlato di @BeeInclusion, che presenteremo anche domani allo Startup Tour BNL per Telethon - Mila… - Snakealtair : RT @Gecko_Way: Per chi avesse perso l'intervento di Eugenia Pastori e @MarcoRinelli ieri a Torino durante lo Startup Tour BNL per Telethon… - BeeInclusion : RT @Gecko_Way: Per chi avesse perso l'intervento di Eugenia Pastori e @MarcoRinelli ieri a Torino durante lo Startup Tour BNL per Telethon… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Il contatore della solidarietà di BNL persegna 300di: è il totale della raccolta per la ricerca sulle malattie genetiche rare, raggiunto dopo 27di partnership tra la Banca e la Fondazione; una collaborazione che rappresenta oggi uno dei più importanti progetti di fund raising a livellopeo. L’assegno è stato ‘svelato’ in diretta su Rai1 dal presidente di BNL, Luigi Abete, e dall’amministratore delegato della Banca e responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, Andrea Munari.BNL perè una delle espressioni dell’impegno strategico della Banca e del Gruppo, a livello mondiale, per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nello specifico il numero 3, “garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età”. La Banca è attiva nel campo della ...