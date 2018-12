“Teddy Bear Toss” durante Betis-Eibar | tutta la generosità del Villamarin di Siviglia

sportfair

(Di sabato 22 dicembre 2018), aldiva in scena il, un pensiero importante verso i bambini meno abbienti Ilè andato in scena al Renatodi, stadio nel quale oggi si è giocata la gara traed. I tifosi recatisi allo stadio, hanno portato un pupazzo per i bimbi meno abbienti, da donare alla Caritas ed agli ospedali della città spagnola. Prima dell’inizio dell’incontro c’è stata la consueta pioggia di pupazzi, raccolti dagli steward delper poi donarli ai bambini. Ecco il video dell’accaduto in quel di“Sano y salvo y bien acompañado por Pikachu, Bob Esponja y un Pony rosa.”Jamás pensé que llegaría a decir esa frase en la retransmisión de un partido. Pero fue mi respuesta a @lluisizquierdo después de la lluvia de peluches que hemos vivido en el ...