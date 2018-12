Taranto | il segretario di Stato vaticano Parolin | ' Accoglienza commovente'

Ex Ilva - a Taranto il segretario di Stato vaticano Parolin : "Necessario tenere insieme salute e lavoro" : La visita a 50 anni dalla storica messa di Natale celebrata in fabbrica da san Paolo VI: "Ebbe un grande impatto, fu la prima volta e in un momento in cui chiesa e mondo del lavoro avevano difficoltà a intendersi"