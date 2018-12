Tagli agli investimenti Statali | assunzioni rinviate Spiagge | concessioni prorogate

Manovra - maxi-Taglio agli investimenti. Posta la fiducia - è bagarre. Pd : ricorso alla Consulta : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Maxi-incidente sull’A24 tra Tagliacozzo e il bivio Torano-Pescara : sei feriti - traffico in tilt : Un'auto si sarebbe ribaltata e altri mezzi sarebbero coinvolti nel maxi incidente che ha bloccato parte dell'autostrada. Secondo quanto si apprende, sarebbero ben 4 le auto coinvolte nello schianto e ci sarebbero sei feriti - 4 adulti e due bambini, di cui uno in gravi condizioni. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco.Continua a leggere

Manovra - ecco cosa c'è nel maxiemendamento : previsto anche un Taglio da oltre 5 mld agli investimenti : Il governo Conte si appresta a chiudere il capitolo Manovra. Il voto al testo definitivo è previsto per stasera alle 20:30, ma la discussione generale sul testo è già cominciata, seppur tra molte polemiche. Deputati e Senatori dovranno esprimersi sul cosiddetto maxiemendamento presentato dall'esecutivo, che sostituirà in toto il testo dell'articolo 1 della Manovra economica per il 2019. Un cambio di rotta radicale ...

Il deputato Adelizzi (M5s) : “Tagliato 40% accise su birra”. Puglisi : “Azienda di famiglia distribuisce bevande” : Il deputato del M5s, Cosimo Adelizzi, ha annunciato attraverso un video pubblicato dal Movimento il taglio del 40% delle accise per i microbirrifici che producono meno di 10mila ettolitri di birra all’anno. “Lo abbiamo fatto grazie a un emendamento alla legge di Bilancio – ha spiegato – e abbiamo inserito una riduzione di un centesimo per ettolitro per grado plato per tutti gli altri produttori”. Il professore di ...

Pisa - batTaglia in comune sul bilancio. “Un caso più grave di quello Lodi” - ma il sindaco : “Noi andiamo avanti” : È stato un Consiglio comunale ad alta tensione, tra scambi di accuse, grida e scontri durissimi tra la maggioranza e l’opposizione, quello che ha preceduto l’approvazione del bilancio preventivo del comune di Pisa. Un documento – che sarà approvato in serata – finito sotto accusa anche per elementi che il centro di informazione giuridica L’Altro Diritto Onlus ha giudicato “direttamente o indirettamente discriminatori” nei confronti ...

Pensioni : confermati Tagli a quelle d’oro e blocco parziale di quelle sopra i 1500 euro : Nel maxiemendamento interamente sostitutivo della legge di bilancio, confermato il taglio delle Pensioni d'oro e lo stop alla rivalutazione delle Pensioni sopra i 1500 euro, con un meccanismo a scalare diviso in 4 fasce. Per finanziare quota 100 Pensioni ci sono 4 miliardi di euro, il governo prevede l'adesione dell'85% degli aventi diritto.Continua a leggere

Università : Tagliati 100 milioni - le dichiarazioni di Enrico Gulluni : Continuano i tagli all’istruzione ed all’Università italiana. Un taglio di 100 milioni tra diritto allo studio, Ffo e ricerca ha dichiarato Enrico Gulluni, coordinatore nazionale Unione degli Universitari. Qui di seguito vi proponiamo un comunicato stampa riguardante tale tematica da parte dell’UDU. Un documento che in poche frasi riassume l’attuale considerazione che le istituzioni hanno del mondo universitario nel ...

Venom : il cinecomic con Tom Hardy in edizione home video dal 5 febbraio - ecco tutti i detTagli : Questo imperdibile successo al botteghino, che ha guadagnato oltre 822 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo, è diretto da Ruben Fleischer , Zombieland, e presenta un cast stellare che ...

Milan-Fiorentina - novità di formazione clamorose : i detTagli : Milan-Fiorentina, la nuova posizione di Calabria decisa da Gattuso sorprende davvero tutti: ecco la formazione rossonera Milan-Fiorentina si giocherà in questo pomeriggio natalizio in quel di San Siro. Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, a causa delle squalifiche di Bakayoko e Kessiè e delle assenze per infortunio di Biglia, Bonaventura e Bertolacci, è stato costretto ad inventare di sana pianta la mediana, con una novità a dir poco ...