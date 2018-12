Tagli a investimenti Pa | rinvio assunzioni Ncc | stralcio

Tagli agli investimenti. Statali : assunzioni rinviate. Spiagge : concessioni prorogate : Tra le misure previste nella manovra con i nuovi parametri previsto il saldo e stralcio per le cartelle esattoriali per chi è in difficoltà economiche. I Cinquestelle trovano i fondi per le buche di ...

Manovra - ecco cosa c'è nel maxiemendamento : previsto anche un Taglio da oltre 5 mld agli investimenti : Il governo Conte si appresta a chiudere il capitolo Manovra. Il voto al testo definitivo è previsto per stasera alle 20:30, ma la discussione generale sul testo è già cominciata, seppur tra molte polemiche. Deputati e Senatori dovranno esprimersi sul cosiddetto maxiemendamento presentato dall'esecutivo, che sostituirà in toto il testo dell'articolo 1 della Manovra economica per il 2019. Un cambio di rotta radicale ...

Manovra - Tagli di 3 miliardi a investimenti e Sud : blitz della Lega sui termovalorizzatori : Una botta da 3 miliardi di euro. Costa cara al Paese la riduzione del deficit dal 2,4 al 2,04%. Le forbici del governo, costretto a operare un giro di vite sulla legge di Bilancio, hanno...

Deficit - Tagliati gli investimenti : dirottati i fondi Ue di sviluppo e bonifiche : Nuova stoccata della Ue all'Italia per sottolineare la sua incapacità a spendere i fondi della programmazione europea: il Belpaese è al 25mo posto tra i Ventotto, avendo impegnato al 30 settembre ...

Manovra - Ue dà l'ok : ma vigileremo : maxi Tagli agli investimenti : La procedura d'infrazione è evitata. La commissione europea ufficializza il via libera, condizionato, alla legge di bilancio del governo gialloverde. Lo fa a prezzo di un abbassamento del...

Manovra - la triplice sconfitta di Tria - Governo e Commissione. Si Tagliano investimenti per 4 miliardi : Cosa fa il Governo del cambiamento e del "facciamo ripartire il Paese" una volta messo di fronte alla brutalità dei numeri? Taglia gli investimenti, toglie munizioni alla crescita, si rifugia nel vecchio trucco di colpire laddove è più facile. Gli investimenti si sa non votano. Quattro miliardi, lo 0,2 per cento del Pil, guarda caso i due decimali di correzione strutturale che la Commissione poneva come condizione sine qua ...

PIL ITALIA - ISTAT TagliA STIME ALL'1 - 1%/ "1 miliardo investimenti in ricerca meglio del Reddito Cittadinanza" - IlSussidiario.net : Allarme ISTAT su Pil ITALIA: crescita ribasso, da 1,4% a 1,1% per fine 2018. Cala disoccupazione, Reddito Cittadinanza vale 0,3%. Osce TAGLIA STIME Manovra

La manovra Taglia gli investimenti 4 volte di più della spesa corrente : Alle richieste dei programmi di tagli mandate prima dell'estate dal ministro dell'Economia Tria a tutti i colleghi di governo hanno risposto in pochi, e male. 31 ottobre 2018 , 19:50 Il Governo ...