«Sul muro Trump ha perso E se tocca la Banca rischia una rivolta repubblicana»

Shutdown del governo Usa - niente accordo tra Trump e i democratici Sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Usa - scatta lo “shutdown” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump Sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

Usa - è 'shutdown' - niente accordo tra Trump e il Congresso Sul muro col Messico. Chiude un quarto dell'amministrazione : Sulla base dello 'spegnimento' del gennaio 2018, già causato da un disaccordo sulla politica migratoria, la maggior parte dei parchi dovrebbe rimanere aperta nonostante il licenziamento tecnico dell'...

Sci alpino - Federica Brignone : “Mi sono praticamente sdraiata Sul muro - ma siamo tutte vicine” : La solita manche tutta all’attacco, con un errore di troppo che ha condizionato la prima discesa e rischiava di far terminare l’intera gara. Positiva la prima metà del gigante di Courchevel per quanto riguarda Federica Brignone: l’azzurra, leader della classifica di specialità, ha chiuso in sesta piazza a soli 27 centesimi di ritardo dalla teutonica Viktoria Rebensburg che guida la graduatoria, in una classifica dai distacchi ...

Cairo rompe il muro di silenzio Sul Var : Un nuovo fronte? Urbano Cairo è intervenuto due volte in due giorni, poche ore dopo il derby di Torino. Ed ha attaccato in maniera dura la classe arbitrale, parlando di Var ma anche di decisioni arbitrali sfavorevoli nei derby contro la Juventus. Il fatto che il presidente del Toro abbia sentito il bisogno di ribadire per due volte una posizione di critica comincia ad aprire un fronte nuovo nel calcio italiano. Non che la protesta contro le ...

Salmo conquista Roma con il 'Muro dell'amore' : Sul palco anche Asia Argento (video) : Tra una polemica e l'altra Salmo é tornato a fare quello che gli riesce meglio, esibirsi dal vivo. Lo ha fatto su un palco prestigiosissimo, quello del Palalottomatica di Roma, dimostrando – non che ci fossero dubbi – di essere in grado di tenerlo con naturalezza, sfruttandolo al meglio. Lo show di Salmo – che verrà replicato a Milano, per la precisione al forum di Assago, il prossimo 22 dicembre – é stato infatti curato nei minimi dettagli, non ...

Trump si sta impuntando Sulla costruzione del muro : Ha minacciato uno "shutdown" del governo se nella legge di bilancio non ci saranno 5 miliardi di dollari per il confine col Messico: Repubblicani e Democratici cercano una mediazione

Stallo Sul muro con il Messico - lo shutdown si avvicina : ... diventata ormai simbolica per il partito democratico, quanto per quello repubblicano: il presidente Donald Trump l'ha messa in cima alla sua agenda politica sin dalla campagna elettorale e diventa ...

Reddito di cittadinanza - Palazzo Chigi alza il muro Sulle cifre : "Costerà 7 - 1 miliardi" : Rep Reddito di cittadinanza, i nuovi conti: la cifra può crollare da 780 a 80 euro di EUGENIO OCCORSIO

Alla conferenza Sul clima è muro contro muro. Per l Onu 'rinunciare all azione è un suicidio' : Però ogni anno di ritardo nella riconversione verso l'economia green porta grandi profitti alle industrie ad alto tasso di gas serra. E il cartello dei combustibili fossili ha trovato a Katowice una ...

Muro di 5 metri Sul Frigido - Alberti - Pd - : «Serve un concorso di idee» : Massa - «C'è un forte dibattito sugli interventi sul fiume Frigido, le preoccupazioni sull'impatto ambientale e paesaggistico non sono fuori luogo, ma è altrettanto evidente che la sicurezza è un ...

Francia - studenti inginocchiati con le mani Sulla nuca e contro un muro : Un video, nelle ultime ore, sta facendo discutere in tutto il mondo. La sequenza mostra tanti studenti francesi, con zaini alle spalle, inginocchiati con le mani sulla nuca e contro un muro. A costringerli ad assumere tale atteggiamento sono stati i poliziotti. L'episodio è avvenuto davanti a un liceo di Mantes-la-Jolie, paesino che dista una cinquantina di chilometri da Parigi, successivamente a tafferugli avvenuti nella Capitale francese tra ...

Studenti in ginocchio con le mani Sulle nuca e contro un muro : la polizia francese armata interviene così in un liceo : Il video sta facendo il giro del mondo: decine e decine di Studenti, con lo zaino sulle spalle, costretti a stare in ginocchio, con le mani sulla nuca e la faccia contro un muro. È successo in Francia, fuori dal liceo di Mantes-la-Jolie, dopo una serie di scontri alle porte di Parigi tra forze dell’ordine e Studenti. La sommossa davanti a due istituti (tra cui quello del video) ha portato a 153 fermi su un totale di 700 in tutta la Francia ...

La Lega alza il muro Sul Global Compact : "Le politiche migratorie di questo Governo sono note a tutti gli italiani. Non consentiremo ingressi a chiunque, neanche sotto il cappello dell'Onu tramite il Global Compact". Così la deputata Barbara Saltamartini alza il muro leghista alla firma del patto Globale sulle migrazioni, promosso dalle Nazioni Unite, che sancisce il diritto fondamentale di ciascun individuo a emigrare o a essere immigrato, indipendentemente dalle regioni che lo ...