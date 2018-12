Sudafrica | musicista operato al cervello mentre suona la chitarra

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Unè statoalper rimuovere un tumore in anestesia locale,va la sua. Musa Manzini è stato sottoposto ad intervento all’Inkosi Albert Luthuli Central Hospital a Durban, in. Uno dei chirurghi ha spiegato che lo scopo dell’esecuzione musicale era di avere un riscontro in tempo realeveniva rimosso il tumore. Ilhato laalla fine del lungo intervento,i chirurghi controllavano l’esito dell’operazione.L'articoloallaMeteo Web.