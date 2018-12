Strasburgo | in un video il killer giura fedeltà all' Isis

Terrorismo - video intercettazioni del somalo dell'Isis/ 'Bombe nelle chiese' - esultò sul web per Strasburgo : Terrorismo, video intercettazioni del somalo. Esaltazione al martirio sul web: 'Mettiamo bombe in tutte le chiese: la più grande è a Roma?'

VIDEO Strasburgo - la diretta social dello scontro a fuoco : A 48 ore dalla strage del mercatino di Natale, Cherif Chekatt è stato stanato dalle forze speciali e freddato. I VIDEO da Twitter

Attentato Strasburgo - chi è il killer che ha sparato ai mercatini di Natale. La video scheda : L’uomo che ha sparato ai mercatini di Natale a Strasburgo è un 29enne, schedato in Francia come radicalizzato islamico. Dopo aver sparato, uccidendo tre persone e ferendone altre 12, è stato ferito in uno scontro dai soldati dell’operazione Sentinelle. È fuggito su un taxi e le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia. La sezione antiterrorismo della procura di Parigi è stata incaricata delle indagini; la procura ha aperto un’inchiesta per ...

Strasburgo - attentato al mercatino di Natale : tre morti - tra i feriti un italiano. Killer ferito in fuga Video : La caccia a Cherif C., l'attentatore di Strasburgo che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di 13 passanti, sta impegnando 350 persone tra uomini del BRI, (Brigade de Recherche...

Attentato Strasburgo - tifosi bloccati al palazzetto intonano la Marsigliese : il VIDEO è commovente : Attentato Strasburgo: i tifosi giunti al palazzetto dello sport per una gara di basket hanno intonato la Marsigliese, inno francese, in memoria delle vittime Attentato Strasburgo, la sparatoria ai mercatini di Natale ha causato morti e feriti, mettendo in ginocchio la città francese. Proprio durante l’Attentato al palazzetto dello sport di Strasburgo era in corso una gara di basket tra i padroni di casa della Sig e la Petrol ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : almeno tre morti - tra i feriti un italiano. Killer in fuga Video : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo, cuore dell'Europa e sede del Parlamento europeo. Quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi....

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : almeno quattro morti - tra i feriti un italiano. Killer in fuga Video : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo, cuore dell'Europa e sede del Parlamento europeo. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi....

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». Killer in fuga Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. Anche un italiano tra i feriti E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Il killer che, sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato ma è ancora asserraggliato. I morti sono almeno quattro. I...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti e 11 feriti - sette gravi. Il killer è asserragliato Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Il killer che, sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato ma è ancora asserraggliato. I morti sono almeno quattro. I...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : due morti e 11 feriti - sette gravi. Il killer è asserragliato Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il killer, che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : due morti e 11 feriti - sette gravi. Killer identificato - caccia all'uomo. «E' fuggito in taxi» Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il Killer, che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : ci sono morti e feriti. Killer identificato - caccia all'uomo. «E' fuggito in taxi» Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il Killer, che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...