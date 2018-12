Stralcio Ncc in Manovra | a Roma i tassisti bloccano Termini e Fiumicino

Manovra - rivolta taxi dopo Stralcio Ncc : 21.43 Al grido di "nessun condono, nessuna proroga" i tassisti di Roma hanno bloccato il servizio alla stazione ferroviara di Termini e all'aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino. "E' inaccettabile quanto accaduto, la parola di Salvini e di Di Maio vale zero", dicono riferendosi allo stralcio della norma sugli Ncc, che rappresentava una riforma con restrizioni per le licenze delle autovetture a "noleggio con conducente" rispetto al servizio ...

Tagli a investimenti. Pa : rinvio assunzioni. Ncc : Stralcio : Tra le misure previste nella manovra con i nuovi parametri previsto il saldo e stralcio per le cartelle esattoriali per chi è in difficoltà economiche. I Cinquestelle trovano i fondi per le buche di ...