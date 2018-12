Manovra - il testo integrale del maxiemendamento : dalla Web tax al “saldo e Stralcio” delle cartelle per redditi bassi : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, Ncc, ecotassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl Bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi. Il testo, che il Senato dovrà approvare con voto di fiducia, cambia in modo significativo rispetto alla versione della Manovra entrata a palazzo Madama. Poi ci sarà ...

Stralcio cartelle per chi è in difficoltà. Dalle pensioni al reddito - tutte le misure : Intanto, è ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano di 'errori' contenuti nel testo del maxiemendamento - presentato oggi al ...

Manovra - saldo e Stralcio cartelle per chi è in difficoltà : tutte le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla...

Cartelle esattoriali : niente saldo a Stralcio ma ok alla cancellazione di quelle vecchie : Il decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria è stato definitivamente approvato. In esso è contenuto un importante pacchetto di interventi in aiuto di soggetti con debiti fiscali, il tutto nel contenitore cosiddetto della Pace Fiscale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel passare da decreto a legge, cioè durante il canonico provvedimento di ...

Condono delle cartelle : Stralcio di quelle fino a 1000 euro e sconto in base all’Isr : Ci sono provvedimenti che il governo sta mettendo a punto che sicuramente godono di massima attenzione da parte dei cittadini italiani. Uno di questi è senza dubbio il nuovo provvedimento di sanatoria per chi ha debiti con il Fisco. La pace fiscale, così viene chiamata l’operazione con la quale il governo giallo-verde, guidato dal premier Conte e dai suoi due Vice, Salvini e Di Maio, conta di incassare un bel po’ di soldi relativi a crediti ...

Manovra - arrivano saldo e Stralcio cartelle - tagli a pensioni d'oro ed editoria : ... racconta per giustificare l 'assenza al vertice del ministro dell'Economia Tria . In realtà il titolare del Mef a Chigi è stato per circa tre ore, a colloquio con il premier Giuseppe Conte . Il ...

Mini-cartelle - lo Stralcio anche sopra i mille euro : La rottamazione 3.0 è un elemento centrale della Pace fiscale messa a punto dal governo con il decreto legge approvato da Palazzo Chigi la scorsa settimana. Tuttavia l'operazione, che consente di ...

Mini-cartelle - lo Stralcio anche sopra i mille euro : La rottamazione 3.0 è un elemento centrale della Pace fiscale messa a punto dal governo con il decreto legge approvato da Palazzo Chigi la scorsa settimana. Tuttavia l'operazione, che consente di ...

Decreto fisco : in Gazzetta condono - rottamazione ter - sconto sulle liti fiscali e Stralcio delle vecchie cartelle sotto i mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Pace fiscale - ecco le ultime novità : tetti per le dichiarazioni integrative - Stralcio e rottamazione delle mini cartelle : C'è il mini condono su quanto dichiarato, che si realizza con una dichiarazione integrativa che, novità dell'ultima ora, ha tetti ben precisi ma sarà più ampia - fino a 30.000 euro - per i ...

Pace fiscale - come cambia il decreto : arriva lo Stralcio delle cartelle Equitalia : cambia la Pace fiscale, con le novità introdotte dall'ultimo Consiglio dei ministri. Che riguardano soprattutto lo scudo penale e il rientro dei capitali dall'estero. Inoltre il governo annuncia il rafforzamento dello strumento del saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per le persone in difficoltà.Continua a leggere

Decreto fiscale - nuovo via libera dal CdmAccordo Lega-M5s : via lo scudo penale"Ok saldo e Stralcio cartelle Equitalia" : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

Condono fiscale - arrivano lo Stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro e la rottamazione ter : Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che introdurrà la cosiddetta "pace fiscale". I contribuenti avranno la possibilità di sanare i debiti con il Fisco usufruendo di varie strade, a seconda del debito che intendono stralciare.Continua a leggere