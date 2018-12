Stop alla mini-Ires per il volontariato Così si colpiscono solo i più deboli

Ponte di Genova Stop alla revoca della concessione ad Autostrade : «Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia», aveva annunciato il premier Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma a dispetto dei proclami di quei giorni (Di Maio: «Chi non vuole revocare le concessioni deve passare sul mio cadavere. C’è la volontà po...

Concessione ad Aspi - Stop alla revoca : Toninelli prende tempo con una nuova lettera ad Autostrade. Il concessionario contrattacca con un ricorso: «Il governo viola Costituzione e norme europee»

Guida in stato di ebbrezza - Dal 2020 Stop alla prescrizione del reato : Conseguentemente all'approvazione della legge anti corruzione, dall'1 gennaio 2020 anche la Guida con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue, soglia oltre la quale scatta il reato, non sarà più prescrivibile. Come per altri reati, anche in questo caso la sospensione della prescrizione scatterà dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione.La norma. Il Codice della strada prevede per ...

Fisco - Stop alla cartelle a Natale : 255mila atti in stand-by : Niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6...

Violenza sessuale : il Garante Privacy e lo "Stop" alla diffusione di troppi dettagli sui media : La deontologia giornalistica è perentoria nell'obbligare chi fa informazione a proteggere la dignità delle persone coinvolte in episodi di cronaca nera. L'accanimento dei media su particolari di Violenza è sempre deprecabile e va combattuto con forza perché contraddice l'equilibrio tra i valori alla base di un corretto esercizio del diritto di cronaca.Nei giorni scorsi, il Garante della Privacy ha vietato ai media la ...

Xylella - Centinaio : 'Stop ai santoni - pensare alla scienza' : 'Per fermare la Xylella basta idee strane, stop a chi va a benedire ulivi: un conto sono i santoni un'altra è la scienza'. 'Ho deciso la costituzione di un gruppo di lavoro in cui fossero ...

Manovra - Ue accetta le modifiche : Stop alla procedura d'infrazione : Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, ha deciso di non avviare oggi la procedura per debito (Edp in gergo) nei confronti dell'Italia, si apprende da alcune...

Ok Ue alla manovra - Stop alla procedura d'infrazione : «La manovra? Dopo le polemiche è persino migliorata». Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato, questa mattina, dall'emittente...

Manovra - c'è l'accordo con Bruxelles. Stop alla procedura di infrazione : Il collegio dei commissari ha dato il suo via libera all'accordo raggiunto dalla Commissione con il governo italiano sulla Manovra. Lo si apprende a Bruxelles, da fonti a conoscenza della discussione tra i commissari. La Commissione ha dunque deciso di non avviare la procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell'Italia.

Anticorruzione - lo Stop alla prescrizione e il daspo. L’agente infiltrato e le norme sui soldi ai partiti : cosa c’è nella nuova legge : La sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, ma solo dal 2020. Da subito invece entrerà in vigore il cosiddetto daspo per i corrotti e l’uso dell’agente infiltrato per indagare sui reati contro la pubblica amministrazione. E poi i “pentiti delle mazzette”e i nuovi obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Sono alcune delle ...

Intercettazioni - nuovo Stop alla riforma nel Milleproroghe : rinvio a luglio 2019 : nuovo stop alla riforma delle Intercettazioni varata dal governo Pd. Il governo del Movimento 5 stelle e della Lega ha intenzione di prorogare ulteriormente l’entrata in vigore della nuova legge sugli ascolti telefonici che era stata varata dal guardasigilli Andrea Orlando. Il rinvio è contenuto nella legge di bilancio dove entrerà il tradizionale decreto Milleproroghe di fine anno. L’ipotesi, emersa la scorsa settimana, viene ...

Maltempo : Regione Veneto proroga Stop alla caccia fino al 10 febbraio : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con proprio decreto, ha vietato la caccia sino al 10 febbraio, termine della stagione venatoria, nelle aree del Bellunese, del Vicentino e del Trevigiano ancora interessate da rimozione di schianti boschivi, frane o cantier

Brexit - perché neanche alla Ue conviene il backStop irlandese : Roberto Gualtieri è il presidente della commissione per i problemi economici e monetari dell'Europarlamento, e per l'Europarlamento segue i negoziati su Brexit. Fa infatti parte del Brexit Steering ...

Mario Draghi - Stop al quantitative easing e allarme rosso sul debito di Eurolandia : ' La ripresa economica dell'eurozona si sta indebolendo ma resta un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro'. 'Sono ancora necessari stimoli significativi della politica monetaria ...