Stazione Spaziale | il Senato USA approva l’estensione

Natale a casa per il comandante della Stazione Spaziale - DIRETTA : Natale a casa per il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Iss,, l astronauta dell Agenzia Spaziale Europea, Esa, Alexander Gerst: il suo rientro a Terra previsto per la notte fra il 19 e ...

Stazione Spaziale : nella notte il rientro di 3 astronauti : E’ previsto nella notte il rientro sulla Terra dell’astronauta ESA Alexander Gerst, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, di Serena Aunon-Chancellor della NASA e di Sergei Prokopyev di Roscosmos: i 3 astronauti viaggeranno a bordo di una capsula Soyuz che atterrerà all’alba in Kazakhstan, concludendo ufficialmente la missione Horizons. Gerst è il secondo astronauta ESA al comando della Stazione Spaziale, dopo il ...

Stazione Spaziale - futuro incerto : la NASA valuta l’ipotesi di estendere le attività : Quale sarà il futuro della casa Spaziale che da vent’anni si trova in orbita bassa? Questa domanda è di fondamentale importanza per tutti i Paesi che partecipano al progetto Iss, una tra le più complesse opere ingegneristiche mai realizzate dall’uomo. Attualmente – spiega Global Science – la data prevista per il pensionamento della Stazione è il 2024: da quel momento in poi si dovrebbe procedere a un piano di privatizzazione, per un ...

Insieme ai topi, che permetteranno di studiare i meccanismi alla base dell'invecchiamento e delle

Stazione Spaziale : rilevata muffa - rinviato il lancio della capsula Dragon verso la ISS : rinviato il lancio della capsula Dragon SpaceX diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo è la rilevazione di muffa nel cibo destinato ai topi, cosa che ne ha resa necessaria la sostituzione. La capsula trasporta rifornimenti e attrezzature necessarie per gli esperimenti. La partenza di Dragon è prevista alle alle 17:16 di oggi ora italiana: dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale sabato 8 dicembre e resterà agganciata per ...

Il comandante della Stazione Spaziale : “La Terra è fragile e bellissima - e non abbiamo un pianeta B” : “La Terra è fragile e bellissima, e non abbiamo un pianeta B“: lo ha dichiarato in un videomessaggio l’astronauta Alexander Gerst, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, inviato in occasione dell’apertura della COP24, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima che si svolge dal 3 al 14 dicembre a Katowice, Polonia, il cui scopo è definire le regole di attuazione dell’Accordo di Parigi del ...

Nuovo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale - : McClain, Saint-Jacques e Konenenko trascorreranno più di 6 mesi nello Spazio conducendo centinaia di esperimenti scientificio in campi come la Biologia, la Scienza della Terra, la Ricerca umana, le ...

Stazione Spaziale : il robot Cimon si “ribella” ad astronauta : Tra gli “inquilini” della Stazione Spaziale Internazionale c’è anche un robot dotato di intelligenza artificiale, frutto di un progetto di Ibm e Airbus: si chiama Cimon, e si tratta di un “assistente di volo” virtuale, stampato in 3D e pensato per lo spazio. Ha la forma e il peso di una palla medica (5 kg), è dotato di uno schermo che può trasmettere immagini o il viso del robot, con occhi, naso e bocca. Il suo ...

Settimana Italia-Cina della scienza : la nuova Stazione Spaziale “potrebbe offrire importanti opportunità di volo” per gli astronauti italiani : A margine dell’inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, il commissario dell’Agenzia spaziale Italiana Piero Benvenuti ha dichiarato che “la Cina sta progredendo in maniera velocissima nell’attività spaziale“, “sarà fondamentale aprire nuove strade di collaborazione su progetti scientifici e di tecnologia spaziale. Abbiamo già una collaborazione sui ...

Spazio - la Soyuz Ms-11 ha attraccato alla Stazione spaziale : Baikonur, askanews, -La navetta spaziale russa Soyuz Ms-11 ha attraccato regolarmente alla Stazione spaziale internazionale dopo un volo di circa 6 ore dal lancio avvenuto alle 12.30 ora italiana del ...

Rise vince un biglietto per la Stazione Spaziale Internazionale : Il gruppo di ricerca Rise dell’Università degli Studi di Trieste e della start-up innovativa Picosats srl, coordinato da Emanuele Alberto Slejko e da Stefano Seriani, ha vinto la Ice-Cubes challenge della competizione “Space Exploration Masters” indetta dall’Agenzia Spaziale Europea. Si è inoltre piazzato al secondo posto nella Esa & Commercial Partners Challenge. Rise, il prodotto presentato dal team, ha impressionato l’Agenzia Spaziale ...