Stati Uniti | scattata paralisi uffici governativi Trump | Speriamo non a lungo

Trump "congela" gli Stati Uniti : lo shutdown blocca le agenzie : Donald Trump lo aveva promesso e, alla fine, ha mantenuto la parola data. Da ieri, gli Stati Uniti sono bloccati. Fermi. La Casa Bianca ha infatti ordinato lo shutdown , il terzo della storia di ...

Il governo degli Stati Uniti “chiude” - di nuovo : Trump e i Democratici non sono riusciti a trovare un compromesso sui fondi per il muro col Messico: con tutta probabilità sarà Trump a dover cedere, prima o poi

Stati Uniti - scatta lo shutdown : Trump rinuncia alle vacanze di Natale : Negli Usa scatta lo shutdown. Subito dopo la mezzanotte di venerdì a Washington, le 6 in Italia, è scattato il blocco di un quarto delle attività federali per mancanza di fondi a causa dello stallo al ...

Stati Uniti : crescita Pil nel terzo trimestre rivista al 3 - 4 per cento : La Federal Reserve , Fed, , la Banca centrale statunitense, ha previsto questa settimana che l'economia crescerà a un tasso globale del 3 per cento per il 2018, per poi decelerare al 2,3 per cento l'...

Genoa e Samp uniti nella protesta. ConteStati Preziosi e Ferrero : ANSA Le tifoserie rossoblucerchiate hanno messo in atto da tempo una protesta nei confronti delle rispettive proprietà, pur partendo da presupposti completamente diversi. E, oggi, soprattutto al ...

Volswagen Passat - Pronta la nuova generazione per gli Stati Uniti : La Volkswagen ha diffuso i bozzetti della generazione aggiornata della Passat. Si tratta della berlina dedicata al mercato americano, completamente diversa dall'omonima vettura commercializzata in Europa, anch'essa in predicato di ricevere un restyling. I bozzetti anticipano il debutto del model year 2020, ovvero del restyling che dovrebbe essere svelato nelle prossime settimane al Salone di Detroit.Il design cambia totalmente. I bozzetti ...

Stati Uniti verso la paralisi. Si profila mancato accordo su Budget : Negli Stati Uniti torna lo spettro dello Shutdown , cioè il blocco di tutti gli uffici federali causato dal mancato accordo sul bilancio dello Stato. Un accordo che porterebbe ad un blocco delle ...

La prima grossa conseguenza del ritiro degli Stati Uniti dalla Siria : Lo stimato segretario della Difesa Jim Mattis si è dimesso, in polemica con la decisione di Donald Trump

La manovra senza relatore al Senato e il rischio shutdown negli Stati Uniti : DALL'ITALIA La manovra va in aula al Senato senza mandato al relatore. Il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha detto che sta arrivando il maxiemendamento e che pertanto è inutile la discussione in commissione. “Nessun aumento dell’Iva nei prossimi anni”, hanno assicurato Sal

Negli Stati Uniti il linciaggio diventa un reato federale : Malgrado l'aumento degli attriti sociali e l'esacerbarsi delle problematiche razziali durante questi anni di amministrazione Trump, nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno compiuto un ulteriore ...

Albania : esplusione diplomatici iraniani - Stati Uniti si congratulano con Tirana : Il mondo deve stare unito nelle sanzioni contro il regime iraniano finché non cambi il suo comportamento distruttivo", scrive Pompeo. , segue, , Alt,

La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione : La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione e se non si ritireranno completamente dalla Corea del Sud. La notizia è stata data

Immigrazione : Stati Uniti - giudice si esprime contro politica di Trump che blocca richiesta d'asilo per vittime di violenza domestica : Washington, 19 dic 22:30 - , Agenzia Nova, - Un giudice federale ha criticato la politica dell'amministrazione Trump che ha respinto i richiedenti asilo che affermavano di subire violenza domestica o violenza di gruppo. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Emmet Sullivan, ha ...