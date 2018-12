Speciale NBA Christmas Day | le immagini del backstage dall' NBA Store

NBA - il rookie Doncic ed il “trattamento” Speciale dei Celtics : Brown lo abbatte! [VIDEO] : Luka Doncic trattato non certo con i guanti dai Celtics che hanno provato ad innervosire il rookie senza però riuscire nell’intento Luka Doncic ha fatto ammattire i Celtics questa notte, nella vittoria di Dallas sul parquet di casa contro Boston. Il rookie nella NBA ha bisogno di un po’ di tempo per acquisire il giusto status, sarà così anche per Doncic nonostante si stia imponendo sin da subito come uno dei migliori giovani ...