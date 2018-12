Speciale NBA christmas day e pronostici

lanotiziasportiva

(Di sabato 22 dicembre 2018) Tra un panettone e l’altro, a Natale non potete certamente perdervi la spettacolarità dell’NBADAY, un evento unico fatto di partite spettacolari.Se Premier, Bundesliga e Serie A scenderanno in campo il 26 di dicembre, in America l’NBA non si ferma nemmeno il giorno di Natale, portandoci sulle tavole lo spettacolo dell’NBADAY, con le partite più spettacolari dell’intera regular season.New York Knicks – Milwaukee Bucks ore 18:00 – La prima partita di natale va in scena alle 18:00 ore italiane, tra New York Knicks e Milwaukee Bucks, al Madison Square Garden. I padroni di casa stanno vivendo una stagione non proprio brillante, avendo raccolto infatti solo 9 vittorie in 33 partite disputate, al contrario invece dei Bucks, che sono al momento secondi nella eastern conference, con 21 vittorie in 30 partite. Il tasso tecnico ...