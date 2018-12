Spazio | New Horizons | countdown per l’incontro con Ultima Thule

Spazio - NASA : gli auguri per New Horizons volano ai confini del Sistema Solare : La NASA sta raccogliendo sul suo sito gli auguri da recapitare alla sonda New Horizons , che il prossimo 1° gennaio 2019 effettuerà il flyby su Ultima Thule, il piccolo e misterioso corpo celeste che diventerà il mondo più lontano mai visitato da un veicolo costruito dall’uomo. L’Agenzia spaziale statunitense, nella pagina dedicata alla missione, ha ricevuto migliaia e migliaia di adesioni da persone da tutto il mondo. Fino al 21 ...

Spazio : New Horizons prosegue il suo viaggio oltre Plutone - sulla via per Ultima Thule : New Horizons prosegue il suo viaggio oltre Plutone e si prepara per il fly by più lontano nella storia delle esplorazioni spaziali. La sonda della Nasa – riporta Global Science – si sta avvicinando ad Ultima Thule, un oggetto della Fascia di Kuiper obiettivo designato dal team della missione per l’inizio del 2019. Il mese di dicembre, sarà all’insegna degli ultimi preparativi al rendez vous: lo scorso 2 dicembre la sonda ha acceso i ...