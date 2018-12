Sono spariti 5 tir di Nutella

Un anno senza Antonio - Raffaele e Vincenzo : Sono spariti nel nulla in Messico : Le famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico cercano di rompere il muro di silenzio che ha avvolto le indagini...

Reddito di cittadinanza e quota 100 Sono spariti dalla legge di Bilancio : Il governo ha rimandato le promesse che ha usato come cavallo di battaglia durante la campagna elettorale e, a ben vedere, ancora da prima. Non ci sono più tracce del Reddito di cittadinanza e di quota 100 – la riforma delle pensioni – nella legge di Bilancio depositata alla Camera lo scorso primo novembre, con 10 giorni di ritardo.-- Nel testo della manovra resta solo il riferimento al denaro necessario per attuare le due riforme, 16 miliardi ...

La segretaria di Bossi spiega come Sono spariti i 49 milioni della Lega : Liberarsi dei dipendenti, fedeli al partito, per poter assegnare consulenze costosissime senza che nessuno protestasse. Nel nuovo capitolo dell'inchiesta sulle rivelazioni di Daniela Cantamessa, Tpi ricostruisce il clima in via Bellerio dopo le dimissioni di Umberto Bosi da segretario della Lega.-- “All’epoca avevamo 40 milioni in cassa”, ricorda Cantamessa. “Tutte le attività vennero esternalizzate con ...