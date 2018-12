Sonia Lorenzini su tutte le furie | lo sfogo social - NonSolo tv

Sonia Lorenzini risponde a tutto : gravidanza - GF Vip - amici UeD - ex : Sonia Lorenzini risponde a tutto: gravidanza, ex, vincitore GF Vip, rottura con amici di UeD? L’ex tronista a ruota libera Come sta Sonia Lorenzini? Pare molto bene. In amore tutto procede a gonfie vele (Federico Piccinato gongola) e anche i progetti lavorativi pare che non manchino per l’ex tronista di Uomini e Donne. A proposito […] L'articolo Sonia Lorenzini risponde a tutto: gravidanza, GF Vip, amici UeD, ex proviene da ...