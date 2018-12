Sondaggio | il pranzo di Natale batte il cenone della vigilia

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Gli italiani preferiscono ildial(52% contro il 38%): lo ha rilevato uncondotto da Swg per la Confederazione nazionale dell’artigianato epiccola e media impresa (CNA). E’ emerso in particolare che sono le donne a scegliere maggiormente il(53% contro il 51% degli uomini), mentre un italiano su dieci non festeggia affatto. Ildiè gradito dagli uomini per un 40% contro il 35% delle donne, dalla fascia intermedia di età tra i 35 e i 54 anni (41%) e dai residenti al Sud (52%), in Sicilia e Sardegna (47%) e nel Centro (44%).L'articolo: ildiilMeteo Web.