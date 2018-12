Softball | Serie A1 2019 | definita dal Consiglio Federale la data della prima giornata

oasport

: RT @FIBSpress: Predisposte le Circolari Attività Agonistica Baseball e Softball 2019 – Campionati, relative alle strutture delle varie seri… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Predisposte le Circolari Attività Agonistica Baseball e Softball 2019 – Campionati, relative alle strutture delle varie seri… - Sport_Legnano : Softball, i gironi della Serie A2 2019 - KinmenQuemoy : RT @FIBSpress: Decisi i ripescaggi in serie A2 baseball, A2 softball e B baseball e varati i gironi di questi campionati #FIBS #baseball #s… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) A margine delle comunicazioni relative allaA1 di baseball, è stata diramata anche la composizioneper quel che concerne laA1 di, la cui struttura a 10 squadre era già nota da tempo.Questi gli accoppiamenti del primo turno, che si terrà il prossimo 30 marzo:Saronno-Rheavendors Caronno Poderi dal Nespoli Forlì-Caserta Old Parma-MKF Bollate Collecchio-Metalco Thunders Castellana Tecnolaser Europa Pianoro-Specchiasol BussolengoDebutto di fuoco per le neopromosse di Caserta, dunque: si trovano subito di fronte una tra le formazioni più quotate del panorama delitaliano. Per Bussolengo, invece, la difesa del titolo tricolore conquistato soltanto pochi mesi fa partirà da Pianoro. Bollate, invece, andrà in Emilia, a Parma, per dare l’assalto a un titolo che manca dal 2005 e che quest’anno ha soltanto ...