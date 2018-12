Snowboardcross | Perathoner show a Cervinia Michela Moioli terza | primo podio stagionale

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross Cervinia 2018 - APOTEOSI Emanuel Perathoner! Rimonta pazzesca e vittoria da urlo! : Emanuel Perathoner realizza la gara della vita a Cervinia e con una meravigliosa Rimonta in finale va a conquistare a 32 anni la prima vittoria della carriera nella Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’azzurro oggi ha sciorinato una prestazione davvero eccezionale, dimostrando fin dall’inizio di essere il più forte della competizione. Perathoner è infatti riuscito a vincere la propria batteria ai sedicesimi, agli ottavi e in semifinale, ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Perathoner e Michela Moioli si giocano il podio in finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Dopo l’opening stagionale di ieri si torna subito a gareggiare con un’altra giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia. In campo maschile Omar Visintin, dopo lo splendido secondo posto di ieri, proverà a salire nuovamente sul podio e migliorarsi ancora per centrare la vittoria. Al femminile ...