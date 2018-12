Snowboardcross | Michela Moioli | “Questo terzo posto vale come una vittoria Aveva bisogno

Snowboardcross - Perathoner show a Cervinia. Michela Moioli terza : primo podio stagionale per l'azzurra : primo podio stagionale per Michela Moioli, terza in Coppa del Mondo nello Snowboardcross di Cervinia. L'atleta bergamasca si riscatta dopo il debutto deludente , protagonista di una caduta nei quarti ...

Snowboardcross Cervinia 2018 - Michela Moioli si sblocca e sale sul podio! Successo per Eva Samkova - ottima Belingheri : Michela Moioli torna subito protagonista e sale sul terzo gradino del podio a Cervinia, nella seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di Snowboardcross. La 23enne bergamasca ha reagito al meglio dopo la prestazione deludente nella gara di ieri, in cui era stata eliminata subito ai quarti. La campionessa olimpica e vincitrice dell’ultima sfera di cristallo oggi è tornata a mostrare la sua classe, riuscendo a raggiungere agevolmente la ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Perathoner e Michela Moioli si giocano il podio in finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Dopo l’opening stagionale di ieri si torna subito a gareggiare con un’altra giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia. In campo maschile Omar Visintin, dopo lo splendido secondo posto di ieri, proverà a salire nuovamente sul podio e migliorarsi ancora per centrare la vittoria. Al femminile ...

Snowboardcross Cervinia 2018 - Omar Visintin comincia con un podio : è secondo! Subito fuori Michela Moioli : Un esordio dolce e amaro per quanto riguarda l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019 che si è aperta oggi in quel di Cervinia con la prima tappa (sostituzione di quella annullata a Montafon, domani ci sarà un’altra gara sempre sulla pista tricolore). La squadra azzurra guidata da Cesare Pisoni agguanta Subito un podio con Omar Visintin, deludente però la prova a livello femminile. Successo che va al teutonico ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2019 : grande Italia in qualifica - Michela Moioli seconda! : A Cervinia è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, sulle nevi Italiane è scattata la stagione con il turno di qualificazione mentre domani si disputerà il tabellone finale che porterà alla definizione dei podi. MASCHILE – Il tedesco Martin Noerl ha stampato il miglior tempo (1:15.18) precedendo lo statunitense Hagen Kearney (1:16.95) e il connazionale Konstantin Schad (1:17.00). Il francese Pierre ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Mi metto spesso in discussione e questo mi aiuta a migliorare” : Alla vigilia dell’inizio della Coppa del Mondo di Snowboardcross la campionessa olimpica Michela Moioli ha rilasciato un’intervista a “La Stampa“. Al quotidiano torinese l’azzurra ha parlato delle emozioni suscitate dall’oro di PyeongChang, ma anche delle aspettative per la nuova annata. L’atleta nata ad Alzano Lombardo ha descritto così Cervinia, località che darà lo start alla stagione 2019: “Una ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : Michela Moioli e Omar Visintin a caccia della vittoria : Si comincia dall’Italia, precisamente da Cervinia, con la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: visto l’annullamento della tappa inaugurale di Montafon, per problemi legati alla poca neve, l’esordio arriva dunque nel Bel Paese (con due gare, una per recuperare proprio quella austriaca) per quanto riguarda una delle discipline più spettacolari e più amate dai colori azzurri, che davanti al pubblico di casa andranno ...