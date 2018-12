Slovacchia | l’auto prende letteralmente il volo

caffeinamagazine

(Di sabato 22 dicembre 2018) Incidente quasi cinematografico a Poprad, in. Una BMW dopo essere uscita leggermente di strada ha spiccato ilevitando solo di un soffio il soffitto di una galleria. Il video è stato pubblicato dalla polizia sulla sua pagina Facebook. L’incidente ha una dinamica da scena da videogame GTA o da Fast & Furious. In poche ore il filmato è stato visto più di 1,6 milioni di volte sui social.Nel video le incredibili immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza delstrada poste nei pressi del tunnel Borik, una galleria vicino alla città di Poprad, dove poco prima delle cinque del mattino stava transitando l’automobile, una BMW, protagonista dell’incidente.Sole ferite lievi per l’uomo alla guida – Alla guida delc’era un 44enne, da solo in macchina, che alla fine se l’è cavata solo con feriti ...