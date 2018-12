Slalom Madonna di Campiglio | Yule vince una gara pazza! 5° un rinato Razzoli | fuori

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen - Vinatzer e Razzoli fanno sognare l’Italia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

Sci alpino – Coppa del mondo : Hirscher in testa nello Slalom di Madonna di Campiglio - che emozioni con Vinatzer : Vinatzer emoziona Madonna di Campiglio: ottavo dopo la prima manche dello slalom davanti a Manfred Moelgg. In testa c’è Marcel Hirscher Alex Vinatzer emoziona Madonna di Campiglio. Il suo sorriso al traguardo, con tanto di braccio alzato, è l’immagine più bella che arriva dalla 3-Tre: con il pettorale numero 35 il 19enne ottiene l’ottavo tempo al termine della prima manche con una prova strepitosa. ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : Hirscher e Kristoffersen vicinissimi - che duello! 8° un fantastico Alex Vinatzer! : Due campionissimi danno spettacolo sul Canalone Miramonti. La mitica pista 3-Tre ha visto andare in scena un duello formidabile tra i due grandi fenomeni dello Slalom Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen. A prevalere al termine della prima manche, come avviene peraltro quasi sempre, è stato l’austriaco per appena 14 centesimi. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, il sette volte vincitore della sfera di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Il grande favorito non può che essere l’austriaco, reduce dal trionfo a ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in Programma, infatti, lo Slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : quando si svolge? Programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : La Coppa del Mondo 2018/19 si avvicina alle festività natalizie e si fa un gradito regalo: lo speciale di Madonna di Campiglio di domani. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti” infatti, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Questa gara, che non sempre è presente nel Programma della Coppa del Mondo, si ...