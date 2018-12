Skicross - Freestyle – Ottavo posto con caduta per Klotz a San Candido - nona Lucrezia Fantelli : Siegmar Klotz Ottavo a San Candido nello Skicross: cade in semifinale e rinuncia alla Small Final. Lucrezia Fantelli nona: seconda top ten consecutiva Siegmar Klotz fa un passettino avanti e chiude all’Ottavo posto nel secondo appuntamento consecutivo a San Candido. L’azzurro, protagonista di una brutta caduta ai quarti nella gara di venerdì, chiude in seconda posizione la batteria degli ottavi (dietro il canadese Reece ...

Night Event ad Arosa per la prima tappa della Cdm di Skicross: Lucrezia Fantelli qualificata con il sesto tempo Lucrezia Fantelli parteciperà alla fase finale della prima tappa di Coppa del mondo di Skicross in corso ad Arosa. L'azzurra ha superato le qualificazioni con il sesto tempo complessivo chiudendo la prova in 29″91, a 1″59 dalla leader Fanny Smith, a 1″06 dalla canadese Marielle Thompson e molto vicina ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Skicross 2019 : Place e Smith guidano le qualifiche ad Arosa - Lucrezia Fantelli sesta! : Ad Arosa (Svizzera) è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Dopo la cancellazione della gara di Montafon e lo spostamento in avanti della gara sulle nevi elvetiche, la stagione ha preso il via con le qualifiche in notturna (domani sono in programma le finali). MASCHILE – Il francese François Place fa registrare il miglior tempo (27.55), non si tratta di una novità perché il 29enne ...