Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : sospetta frattura del bacino per Siegmar Klotz. Stagione finita nel caso per l’azzurro : Non arrivano buone notizie per l’Italia dello Skicross nelle gare di Coppa del Mondo appena concluse a San Candido: Siegmar Klotz ha ben figurato nella prova maschile, ma in semifinale è caduto e si è infortunato, non partendo poi nella Small Final e accontentandosi poi dell’ottavo posto. Il 31enne nativo di Merano è stato infatti trasportato all’ospedale per sospetta frattura del bacino e la sua Stagione potrebbe essere ...

Coppa del Mondo di Skicross : nella seconda gara di San Candido trionfano Berry e Naeslund : nella seconda gara di Coppa del Mondo di skicross trionfano Joos Berry, alla prima vittoria nel circuito è Sandra Naeslund nel femminile La seconda gara di Coppa del Mondo di skicross sulla pista dei Baranci nella regione dolomitica delle Tre Cime ha coronato due nuovi vincitori. nella prova maschile, l’elvetico Joos Berry ha celebrato la sua prima vittoria nel circuito, in campo femminile si è imposta la svedese Sandra Naeslund. ...

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Siegmar Klotz fa sognare - ma cade in semifinale. Fuori ai quarti Lucrezia Fantelli : Buona prestazione per l’Italia dello Skicross nelle gare di Coppa del Mondo appena concluse a San Candido: Siegmar Klotz ben figura nella prova maschile, ma in semifinale cade e si infortuna, non partendo poi nella Small Final e accontentandosi poi dell’ottavo posto. Al momento ciò che più interessa sono però le sue condizioni fisiche. Al femminile comunque bene Lucrezia Fantelli, che chiude terza nei quarti di finale e manca ...

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Siegmar Klotz e Lucrezia Fantelli in gara anche sabato da protagonisti! Nelle qualifiche guidano ancora Smith e Midol : È terminata anche la seconda qualificazione in programma oggi a San Candido, in Trentino Alto Adige (Italia), per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross. Gli atleti hanno gareggiato per l’accesso alla gara di sabato 22 dicembre. Prime due posizioni invariate in campo maschile. L’azzurro Siegmar Klotz è riuscito a ripetere il secondo posto dimostrando di avere un ottimo feeling con la pista e sabato andrà a ...

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Fanny Smith e Bastien Midol in testa nelle qualificazioni per la gara di domani. Siegmar Klotz ottimo secondo! : Si è conclusa da poco la prima delle due qualificazioni in programma oggi a San Candido, in Trentino Alto Adige (Italia), per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross. Gli atleti si sono contesi l’accesso alle batterie della gara di domani, mentre più tardi, alle ore 13.30, scatteranno le qualificazioni per la gara di sabato 22 dicembre. Grande prestazione in campo maschile per l’azzurro Siegmar Klotz. Il 31enne ...

Freestyle - Coppa del Mondo San Candido 2018 : i convocati dell’Italia dello Skicross. Lucrezia Fantelli unica donna : Dopo l’apertura stagionale di Arosa, la Coppa del Mondo di skicross Freestyle fa tappa a San Candido, in Italia: sono dieci gli azzurri convocati e tra di essi l’unica donna è Lucrezia Fantelli, che all’esordio ha fatto segnare il miglior piazzamento in carriera, giungendo 13ma dopo essere stata eliminata ai quarti di finale. Si infoltisce invece la rappresentanza maschile: passano da tre a nove gli italiani in gara, che ...

Skicross - San Candido ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo : dieci gli azzurri convocati : Skicross, in dieci a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo: con Lucrezia Fantelli convocati nove uomini Archiviata la prima gara stagionale disputata ad Arosa con il tredicesimo posto di Lucrezia Fantelli (miglior risultato in carriera), la nazionale di Skicross prepara già il prossimo appuntamento, in programma a San Candido, in Italia. Giovedì 20 dicembre doppie qualificazioni: la prima prova sarà valida per la gara di ...

Freestyle – Coppa del mondo di Skicross : Lucrezia Fantelli qualificata col sesto tempo ad Arosa : Night Event ad Arosa per la prima tappa della Cdm di Skicross: Lucrezia Fantelli qualificata con il sesto tempo Lucrezia Fantelli parteciperà alla fase finale della prima tappa di Coppa del mondo di Skicross in corso ad Arosa. L’azzurra ha superato le qualificazioni con il sesto tempo complessivo chiudendo la prova in 29″91, a 1″59 dalla leader Fanny Smith, a 1″06 dalla canadese Marielle Thompson e molto vicina ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Skicross 2019 : Place e Smith guidano le qualifiche ad Arosa - Lucrezia Fantelli sesta! : Ad Arosa (Svizzera) è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Dopo la cancellazione della gara di Montafon e lo spostamento in avanti della gara sulle nevi elvetiche, la stagione ha preso il via con le qualifiche in notturna (domani sono in programma le finali). MASCHILE – Il francese François Place fa registrare il miglior tempo (27.55), non si tratta di una novità perché il 29enne ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Skicross 2019 : il meteo stravolge il programma. Tutti i favoriti della stagione - da Naeslund a Bischofberger : Le condizioni meteo avverse stanno letteralmente scombussolando i programmi degli sport invernali e lo sci freestyle è stato pesantemente colpito dalle alte temperatura e dalla poca neve in Europa. La Coppa del Mondo di questa disciplina dello sci freestyle doveva scattare in Val Thorens nel weekend ma l’appuntamento francese è stato cancellato proprio come quello di Montafon (Austria), le gare di Arosa sono state spostate al 15-16 ...

Skicross - riformulato il calendario di Coppa del Mondo : si comincia ad Arosa domenica 16 dicembre : La FIS riformula il calendario dello Skicross, la Coppa del Mondo comincerà ad Arosa domenica 16 dicembre Comincerà ad Arosa, in Svizzera, la Coppa del Mondo di Skicross. La FIS ha riformulato il calendario della stagione dopo la cancellazione delle prime tappe per mancanza di neve. Resta l’impossibilità di gareggiare in Val Thorens e a Montafon, l’appuntamento di Arosa è stato di fatto spostato quasi di una settimana, dal ...

Skicross - ritarda l’inizio della Coppa del Mondo : cancellate le gare di Arosa e Montafon - si parte da San Candido : L’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross è slittata ancora una volta. Dopo la cancellazione delle gare di Val Thorens, la Federazione Internazionale è stata costretta anche ad annullare i prossimi due appuntamenti: ad Arosa (10-11 dicembre) e a Montafon (13-15 dicembre) non si scenderà in pista a causa delle avverse condizioni meteo che impediscono il regolare svolgimento delle gare di questa disciplina dello sci freestyle. ...

Skicross - si avvicina l’opening di Val Thorens : dodici azzurri al lavoro a Pitzal in vista della Coppa del Mondo : Skicross, in dodici a Pitztal per l’ultimo raduno prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Val Thorens La Nazionale di Skicross preparerà a Pitztal, in Austria, l’opening di Coppa del Mondo che si terrà sabato 8 dicembre in Val Thorens. Nella località dove molti hanno già gareggiato in Coppa Europa, gli azzurri convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni lavoreranno da domenica 2 a giovedì 6 dicembre con il tecnico ...

Skicross - salta la tappa in Val Thorens per le condizioni della neve : la Coppa del Mondo scatta ad Arosa : Cancellata la tappa di Val Thorens, la Coppa del Mondo di Skicross comincerà ad Arosa lunedì 10 dicembre La gara inaugurale della Coppa del Mondo di Skicross non sarà più in Val Thorens. La tappa francese, fissata inizialmente come opening della stagione, è stata infatti cancellata dalla FIS a causa delle difficili condizioni della neve. Sulla pista francese erano in programma due gare consecutive, venerdì 7 e sabato 8 dicembre, con le ...