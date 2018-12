Skam Italia 3 ci sarà | le parole di Federico Cesari su Martino e Niccolò dopo il finale

optimaitalia

: SKAM Italia, cresce l'attesa per il finale della 2^ stagione La serie triplica le visualizzazioni nella seconda st… - mymovies : SKAM Italia, cresce l'attesa per il finale della 2^ stagione La serie triplica le visualizzazioni nella seconda st… - TIM_vision : SKAM Italia: l'intervista a Martino su @LaStampa #SKAMItalia @jan_novantuno - Corriere : Le migliori serie tv del 2018 scelte da voi, trionfa Skam Italia: la top 10 -

(Di sabato 22 dicembre 2018)Undi stagione a tema natalizio per chiudere in bellezza il capitolo dedicato aRametta (interpretatod a) e preparare3. Così si conclude il secondo ciclo di episodi della serie remake del format norvegese. Eletto come il prodotto più amato dal pubblico giovanile secondo Corriere.it,ha davvero conquistato tutti quest'anno. Le visualizzazioni su TIMVision, la piattaforma che ospita la serie con un sito dedicato a foto, video ed episodi, sono triplicate rispetto la prima stagione. Su Twitter, ogni giorno è possibile trovare l'hashtag #tra i trend topic e non solo.Il fenomeno dell'anno chiude con numeri straordinari, e dà appuntamento ai fan con un nuovo capitolo.3 ciè si aprirà con Eleonora (Benedetta Gargari), personaggio finora solo accennato. L'amica di Eva (protagonista della prima stagione) è ...