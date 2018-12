SIM iliad | procedura in caso di furto o smarrimento troppo lunga

Guai a perdere uno smartphone con SIM iliad : lamentele sulle modalità di blocco della scheda : Potrebbe creare grossi problemi agli utenti smarrire un device contenente una SIM Iliad, almeno stando alle notizie che abbiamo raccolto per voi oggi 21 dicembre. Dopo aver analizzato un'altra questione molto delicata per la compagnia telefonica, in merito ad alcuni rifiuti pervenuti sulle installazioni di nuove antenne (qui trovate qualche altro dettaglio a tal proposito), occorre analizzare anche un caso specifico che, in termini di ...

Bloccare una SIM iliad in caso di furto o smarrimento non è tra le operazioni più veloci da eseguire : Diversi consumatori lamentano l'impossibilità di Bloccare telefonicamente una SIM Iliad in caso di furto o smarrimento, poiché il processo permesso dall'operatore risulta lento e macchinoso. L'articolo Bloccare una SIM Iliad in caso di furto o smarrimento non è tra le operazioni più veloci da eseguire proviene da TuttoAndroid.

Da affrontare al meglio alcuni problemi Iliad con le SIM per evitare costi aggiuntivi : Da circa sei mesi c'è un nuovo operatore in Italia e come si poteva facilmente immaginare in questo periodo non mancano certo i problemi Iliad. Al dì là dei discorsi inerenti la copertura, con la compagnia telefonica che sta facendo tutto il possibile per provare a dire la sua in un mercato estremamente competitivo, oggi 10 dicembre ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un problema specifico. Ottenendo tutte le informazioni del caso ...

Iliad - intesa con Coin : SIM saranno acquistabili nei negozi dell'azienda di abbigliamento : La crescita commerciale di Iliad passa da una strategia sicuramente efficace, che l'ha portata a raggiungere e superare i 2 milioni di utenti attivi dopo 7 mesi dal lancio sul mercato italiano. Il fine aziendale dell'azienda francese è quello di poter utilizzare a breve la rete propria, e nonostante alcuni imprevisti ed alcuni 'no' da parte di città come Venezia e Macerata, l'azienda 'capitanata' da Benedetto Levi prosegue la sua estensione in ...

Da oggi è possibile acquistare una SIM iliad in alcuni punti vendita Coin : Iliad sbarca ufficialmente con le sue Simbox in alcuni centri Coin presenti sul suolo italiano. L'articolo Da oggi è possibile acquistare una SIM Iliad in alcuni punti vendita Coin proviene da TuttoAndroid.

Grandi affari per le SIM con numeri facili in vendita su eBay : quotazioni Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : C'è un nuovo business online, quello della vendita delle SIM con numeri facili, in particolar modo su eBay. In una recentissima inchiesta del Corriere della Sera, si pone l'accento sulle transazioni di schede associate a recapiti rari, ossia semplici da ricordare magari per un'azienda o un profilo professionale, perché con la successione di numeri identici o consecutivi. Abbiamo dunque effettuato un'analisi degli annunci presenti sul noto ...

Iliad ha portato in Italia “la tecnica dello sconto di 1 centeSIMo” : Tra gli effetti secondari dell'arrivo di Iliad in Italia vi è quello dell'utilizzo della "tecnica dello sconto di 1 centesimo". Ecco tutti i dettagli L'articolo Iliad ha portato in Italia “la tecnica dello sconto di 1 centesimo” proviene da TuttoAndroid.

Avvertimento a TIM - Wind Tre - Vodafone e Iliad : nuova spesa masSIMa per chiamate ed SMS dall’UE : Arriva direttamente dal Parlamento Europeo una nuova normativa che a conti fatti dà un chiaro messaggio anche ai principali operatori italiano, come nel caso di TIM, Wind Tre, Vodafone e Iliad. La questione, come abbiamo percepito già la scorsa estate, riguarda i costi gli utenti devono affrontare quando si trovano all'estero, o comunque all'interno dell'Unione Europea. Quali sono le novità in cantiere e quando entreranno ufficialmente in ...

Pesanti effetti su Vodafone e Wind Tre con l’arrivo di Iliad : primisSIMe previsioni sul 2018 : In tanti in questi mesi si sono chiesti quale sia stato il reale impatto di Iliad su autentici colossi come Vodafone e Wind Tre nel mercato mobile? Alcune stime ancora non sono ufficiali, ma allo stesso tempo oggi 8 novembre possiamo concentrarci su specifiche previsioni che la dicono lunga sul trend che si è venuto a creare nel nostro Paese, con TIM ad esempio in grado di crescere nella telefonia fissa durante i primi nove mesi del 2019 e, al ...

Marce bassisSIMe per Wind Tre sullo streaming : confronto velocità con Iliad impietoso : Non è un periodo particolarmente fortunato per Wind Tre, soprattutto per quanto riguarda una questione delicata come quella della qualità della Rete con relativo confronto con Iliad. Dopo aver fatto un punto della situazione a proposito delle frequenze del 5G, attraverso un approfondimento pubblicato sulle nostre pagine pochi giorni fa, oggi tocca analizzare un altro raffronto ritenuto importante dagli utenti. Mi riferisco alla riproduzione dei ...