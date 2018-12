Silvia Provvedi pubblica la prima foto del misterioso fidanzato che le ha fatto

Silvia Provvedi ufficializza il fidanzamento con Malefix postando una foto - guarda per saperne di più : Silvia provvedi , dopo aver affrontato il suo ex compagno Fabrizio Corona, al Grande Fratello Vip ha spesso parlato nella casa di un misterioso Malefix che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Una volta uscita... L'articolo Silvia provvedi ufficializza il fidanzamento con Malefix postando una foto , guarda per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Silvia Provvedi e Malefix insieme dopo il Gf Vip : prima foto su Instagram da fidanzati : Silvia Provvedi e Malefix stanno insieme : la prima foto dopo il Gf Vip Silvia Provvedi e Malefix stanno insieme dopo il Gf Vip! Rimane la grande curiosità di scoprire chi è Malefix , ma intanto stasera abbiamo visto la prima foto di Silvia e il suo fidanzato. Anzi, per essere precisi non era esattamente una foto […] L'articolo Silvia Provvedi e Malefix insieme dopo il Gf Vip: prima foto su Instagram da fidanzati proviene da Gossip e Tv.

Verissimo - 'Ho vissuto 25 anni senza di lui' : doccia gelata per Cecchi Paone. Silvia Provvedi senza pietà : Non solo di amore si parla nell'intervista di Silvia Provvedi a Verissimo . Ospite della puntata odierna, di sabato 15 dicembre, la mora del duo Le Donatella ha parlato anche del duro scontro avvenuto ...

Silvia Provvedi - la verità sul misterioso fidanzato Malefix : “Mi ha rapito il cuore” : A Verissimo la ex concorrente del GF Vip ha parlato per la prima volta del fidanzato con cui sta vivendo un momento...

Silvia Provvedi a Verissimo : “Non accetto più le scuse di Cecchi Paone” : Silvia Provvedi dopo il Grande Fratello Vip torna a parlare di Alessandro Cecchi Paone A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi è tornata a parlare dello scontro avuto in Casa con Alessandro Cecchi Paone. A Verissimo la cantante ha chiarito che non è interessata ad instaurare un legame con il divulgatore […] L'articolo Silvia Provvedi a Verissimo : “Non accetto più le scuse di Cecchi Paone” proviene ...

Silvia Provvedi/ "Fabrizio Corona? Non mi può dare più niente. Malefix? Spero sia quello giusto" - Verissimo - : Silvia Provvedi torna a parlare della sua relazione con Fabrizio Corona. Lo fa a Verissimo , nella puntata in onda domani su Canale 5.

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona a Verissimo : 'L'ho amato tantissimo - ma ora non serve averlo nella mia vita' : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona nella puntata di oggi di Verissimo , al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip . 'Non servirebbe averlo nella mia vita - dice nell'intervista con ...

Verissimo - Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona : 'L'ho amato tantissimo - ma ora non serve averlo nella mia vita' : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona nella puntata di oggi di Verissimo , al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip . 'Non servirebbe averlo nella mia vita - dice nell'intervista con ...

Silvia Provvedi al veleno contro l'ex Corona : 'Non lo voglio più neanche come amico' : Silvia Provvedi nel salotto di Verissimo durante la puntata di sabato 14 dicembre, ha raccontato a 360 gradi il suo percorso all’interno delle mura di Cinecittà ed è tornata a bacchettare il suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Esattamente un giorno prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, l’imprenditore milanese aveva dichiarato a Silvia Toffanin di non aver mai amato la cantante modenese. Tuttavia dopo quelle frasi che avevano fatto scoppiare ...