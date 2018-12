Sicilia | la Finanziaria natalizia del governo Musumeci Ma ci sono i numeri all' Ars?

Maltempo Sicilia - il sindaco di Agrigento : “Sì alle agevolazioni nella finanziaria” : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i comuni terremotati siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia . E’ la proposta sostenuta, alla conta dei danni, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedi’ 19 novembre alle 16 incontrera’ con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nella Prefettura della Citta’ dei ...

Sicilia : M5S - tantissime norme Finanziaria regionale rimaste inapplicate : Palermo, 14 nov. (AdnKronos) - "Nulla di fatto per gli interventi a tutela dello sport e delle persone con disabilità, nessuna traccia dei 200mila euro stanziate per le attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, fumata nera per le