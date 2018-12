Sì all' autonomia di Lombardia e Veneto | l' Italia spezzata tra scuola e ospedali

Autonomia : Galli - può diventare realtà entro fine 2019 : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - "Il traguardo storico del regionalismo differenziato e dell'Autonomia per la Lombardia si avvicina sempre di più. Quello di oggi in Consiglio dei ministri è stato un passaggio decisivo e siamo fiduciosi di poter chiudere l'intesa già a febbraio". Lo ha detto l'assessore

Autonomia regionale. Bonaccini chiede di accelerare sui tempi : "Vedo rallentamenti e resistenze" : Tuttavia il ministro ha riconosciuto che le velocità della politica e della legislazione su questo tema sono diverse: "Quella della politica è enorme, è una ruota velocissima, mentre questo tema ...

Di Maio : "I veneti hanno diritto all'autonomia - e l'avranno in tempi certi" : "Secondo me nel Consiglio dei ministri di dicembre bisogna affrontare la questione dell'autonomia del Veneto, facendo una corsa contro il tempo perché immaginerete che la materia importante". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio nella diretta Facebook durante la visita al centro di valorizzazione e riciclo dei rifiuti di Contarina spa, operatore di Treviso. "I veneti hanno diritto all'autonomia ...

Anche Fastweb si dà alle Simbox per gli acquisti in autonomia : Anche Fastweb Mobile ha deciso di installare distributori Simbox per la vendita di SIM ai nuovi clienti, che potranno effettuare il passaggio all'operatore virtuale in totale autonomia. L'articolo Anche Fastweb si dà alle Simbox per gli acquisti in autonomia proviene da TuttoAndroid.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta - alla 'Scuola per la Democrazia' : «l'Autonomia è quella della Vallée ma è anche ... : Con questi mezzi di comunicazione, la politica deve ancora prendere le misure, ma questo avverrà". ultimo aggiornamento: Sabato 10 Novembre '18, h.15.45

Lo “schermo nero” allunga l’autonomia degli smartphone Android con schermo AMOLED - ecco come impostarlo : Se la batteria del vostro smartphone Android con schermo AMOLED o OLED dura troppo poco, ecco un trucco che potrebbe tornarvi utile. Utilizzate la cosiddetta “Dark Mode”, ossia quell’impostazione che porta i colori dell’interfaccia su tonalità nere. Il motivo è che secondo i dati appena presentati all’Android Dev Summit conclusosi ieri a Mountain View (California), i colori scuri assorbono meno corrente rispetto a ...

Marshall Kilburn II - la recensione : l’altoparlante leggenda con un’autonomia da urlo : Per gli appassionati di musica è difficile non conoscere il nome Marshall. Dagli anni sessanta in poi, qualunque immagine di concerti e studi di registrazione mostrava in sottofondo gli amplificatori per chitarra dell’azienda britannica. L’idea venne lanciata da Jimi Hendrix e poi fu seguita da tantissimi altri artisti, come ad esempio i Deep Purple, i Black Sabbath o i Led Zeppelin. Gli enormi dispositivi hanno fatto innamorare generazioni di ...

Croazia : premier Plenkovic - probabilmente correremo in autonomia alle europarlamentari : Stando ai risultati di un sondaggio condotto per conto dell'emittente "Nova tv" pubblicati il 26 ottobre scorso, l'Hdz resta con il 29,1 per cento dei consensi la formazione politica favorita dai ...